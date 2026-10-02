Олег Велинов за Sportal.bg: В София събрахме хора от снукъра, които не се понасят

Президентът на Българска снукър федерация и вицепрезидент на европейската Олег Велинов беше специален гост в "Интервюто на Sportal.bg".

Велинов коментира изминалото успешно издание на европейските първенства по снукър в София в няколко направления - отборно мъже, отборно жени, за хора с увреждания, индивидуално жени и мъже, Shoot Out и 6 червени.

Олег Велинов стана вицепрезидент на европейския снукър

Също така Олег обясни как се е стигнало до избирането му за вицепрезидент на Европейската билярд и снукър асоциация и до преместването на централата ѝ в София. Велинов сподели впечатленията си от представянето на българския отбор и от съчетанието на европейските първенства с провеждането на Q-Tour по същото време в хотел "Рамада".

Как е успял да събере в София на една маса официални лица, които не се понасят? Вижте пълното интервю с Олег Велинов във видеото:

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