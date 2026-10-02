Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър

Олег Велинов за Sportal.bg: В София събрахме хора от снукъра, които не се понасят

  • 2 окт 2026 | 15:25
  • 1400
  • 0

Президентът на Българска снукър федерация и вицепрезидент на европейската Олег Велинов беше специален гост в "Интервюто на Sportal.bg".

Велинов коментира изминалото успешно издание на европейските първенства по снукър в София в няколко направления - отборно мъже, отборно жени, за хора с увреждания, индивидуално жени и мъже, Shoot Out и 6 червени.

Олег Велинов стана вицепрезидент на европейския снукър
Олег Велинов стана вицепрезидент на европейския снукър

Също така Олег обясни как се е стигнало до избирането му за вицепрезидент на Европейската билярд и снукър асоциация и до преместването на централата ѝ в София. Велинов сподели впечатленията си от представянето на българския отбор и от съчетанието на европейските първенства с провеждането на Q-Tour по същото време в хотел "Рамада".

Как е успял да събере в София на една маса официални лица, които не се понасят? Вижте пълното интервю с Олег Велинов във видеото:

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Снукър

Бивш световен шампион по снукър осъден на седем години затвор

Бивш световен шампион по снукър осъден на седем години затвор

  • 30 сеп 2026 | 10:09
  • 3786
  • 0
Звездите на снукъра пристигнаха за поредния лъскав турнир в Китай

Звездите на снукъра пристигнаха за поредния лъскав турнир в Китай

  • 27 сеп 2026 | 19:50
  • 3653
  • 0
Може ли жена да играе в "Крусибъл"

Може ли жена да играе в "Крусибъл"

  • 26 сеп 2026 | 11:36
  • 2003
  • 0
Рони може да участва в "Шампион на шампионите", ако иска

Рони може да участва в "Шампион на шампионите", ако иска

  • 23 сеп 2026 | 13:12
  • 2109
  • 0
България ще бъде новият дом на европейския снукър

България ще бъде новият дом на европейския снукър

  • 18 сеп 2026 | 15:34
  • 1904
  • 0
Справедлив ли е форматът на снукър турнирите

Справедлив ли е форматът на снукър турнирите

  • 17 сеп 2026 | 15:27
  • 3757
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

  • 2 окт 2026 | 12:13
  • 14550
  • 47
"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Везенков се отказа, с него щеше да ми е големият сблъсък за президент

"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Везенков се отказа, с него щеше да ми е големият сблъсък за президент

  • 2 окт 2026 | 11:38
  • 9675
  • 39
"Лъвовете" кацнаха в дъждовен Рейкявик

"Лъвовете" кацнаха в дъждовен Рейкявик

  • 2 окт 2026 | 14:25
  • 4834
  • 32
Бразилец застава начело на националния ни отбор?

Бразилец застава начело на националния ни отбор?

  • 2 окт 2026 | 07:35
  • 32879
  • 70
Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия

Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия

  • 2 окт 2026 | 10:02
  • 22031
  • 50
Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

  • 2 окт 2026 | 08:32
  • 8691
  • 1