Тръмп причини нещо невиждано на Селби

Джъд Тръмп направи огромна крачка към първата си ранкинг титла от осем месеца насам, след като разгроми Марк Селби с 5:0 и се класира за полуфиналите на Откритото първенство на Шънджън. За първи път Тръмп побеждава Селби, без да загуби фрейм, в мач с формат, по-дълъг от 3 от 5 фрейма. В събота той ще се изправи срещу Шон Мърфи или У Идзъ в спор за място на финала в китайската провинция Гуандун.

Вторият в световната ранглиста Тръмп се класира за 77-ия ранкинг полуфинал в кариерата си. Още две победи ще му донесат 32-ра ранкинг титла и първа след Германския Мастърс през февруари, макар че в началото на този сезон той спечели трофея от Шанхай Мастърс — турнир с покани. Джао Синтун със сигурност ще завърши седмицата като номер едно в света, но Тръмп може да съкрати преднината му до едва 9000 паунда, ако спечели титлата и голямата награда от 177 000 паунда.

Брейкове от 63, 52, 77, 51 и 79 точки помогнаха на Тръмп да постигне категорична победа в първата им среща след финалите на „Шампион на шампионите“ и Шампионата на Обединеното кралство в края на миналата година, и двата спечелени от Селби.

„Той ме победи в онези два финала, но преди това имах много добри резултати срещу Марк, така че знаех, че съм способен да го победя“, заяви Тръмп, който преследва осмата си ранкинг титла в Китай. „Но е трудно да го направиш по такъв начин. Беше важно да започна добре и да го поставя под напрежение. Четвъртият фрейм беше много важен, защото той имаше възможност да разчисти масата за 3:1. Затова беше решаващо, че не успя.

От четвъртфиналите нататък в един турнир наистина се чувстваш жив — вече виждаш финалната линия. Обикновено тогава повишавам нивото си. Полуфиналите са специални, защото се играе само на една маса. Посещаемостта тук, в Шънджън, е отлична. Когато излязох днес, бях приятно изненадан колко много хора имаше. Беше хубаво да получа тази подкрепа и да играя добре пред тях.“

Номер 45 в света Джими Робъртсън победи Крис Уейклин с 5:3 и се класира за четвъртия ранкинг полуфинал в кариерата си и първи след Шампионата на играчите през 2022 година. 40-годишният състезател от Съсекс се надява да удвои броя на ранкинг титлите си, след като спечели първата на Европейския Мастърс през 2018 година. Робъртсън вече има пет победи в този турнир, в сравнение с едва три общо в останалите седем ранкинг турнира с директни елиминации през сезона.

Брейкове от 59, 76 и 73 точки му осигуриха преднина от 3:0. След това шампионът от Откритото първенство на Шотландия Уейклин спечели три от следващите четири фрейма, като най-високият му брейк беше от 120 точки. Робъртсън обаче реши мача в осмия фрейм със серии от 54 и 28 точки. В събота той ще се изправи срещу Майкъл Холт или Юен Съдзюн.

„Всяко силно представяне в турнир е изключително важно за мен, за да натрупам увереност и вяра в себе си, а това е голямо събитие. Надявам се да продължа по същия начин“, заяви Робъртсън. „Днес се чувствах доста спокоен. Вече съм печелил турнир и съм играл пет пъти в „Крусибъл“, така че знам какво е усещането в големите мачове. Когато съм в подем и се чувствам уверен, няма значение на какъв етап от турнира съм.

Когато Крис намали на 4:3, усетих, че има предимство в размяната на сейфти удари, а играта стана накъсана. Имам достатъчно опит, за да знам, че това се случва, а Крис е играч от топ 16. Все още усещах, че ако получа възможност, мога да се възползвам от нея. Жребият има значение — ако играеш срещу някого от първите петима в света, ще бъде изключително трудно. Но всички останали в турнира играчи са стигнали дотук с основание. Това е възможност за всеки от нас в тази половина на схемата.“

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