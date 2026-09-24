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Спартак (Пл) иска мач с Левски, но първо мисли за Фратрия

  • 24 сеп 2026 | 12:03
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Спартак (Пл) иска мач с Левски, но първо мисли за Фратрия

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов сподели мнението си за изтегления вчера жребий за Sesame Купа на България. "Винаги ни се пада някаква дълга дестинация. Имах чувството, че ще ни се падне Крумовград. Така го и коментирахме. И ето че се случи. Ако всичко е нормално и успеем да елиминираме Крумовград, което искам да се случи, разбира се, ще докараме Левски. Спомням си преди години, че играхме с ЦСКА в този турнир и бяхме събрали 18 000 души на стадиона", каза Бислимов. Сега евентуален двубой с шампиона на България ще се състои на градския стадион в Ловеч заради ремонтните дейности на стадион "Плевен".

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"Сигурен съм, че ако достигнем до такъв мач, ще бъде пълен стадионът. Ще дойдат много хора и от околията за Левски. Трябва да елиминираме Крумовград, но първо си мислим за мача с Фратрия, от който трябва да вземем точка или три. За нас първенството е най-важно, но искаме да докараме и Левски тук", каза още наставникът.

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