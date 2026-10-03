Сериозни кадрови проблеми за ФК Ямбол преди мача с Хебър за Купата

Сериозни кадрови проблеми застигнаха треньорския щаб на ФК Ямбол преди двубоя за Купата на България срещу Хебър (Пазарджик). Срещата е в неделя (4 октомври) от 15:00 часа в Ямбол.

Мирослав Христов, Атанас Георгиев и Мирослав Илиев са контузени и няма да могат да вземат участие в двубоя. Радослав Динев е наказан, след като получи червен картон в последния двубой срещу Нефтохимик.

Така старши треньорът Николай Жечев ще трябва да прави някои вътрешни размествания и да използва други футболисти на местата на липсващите.

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