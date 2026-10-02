Николай Жечев: Хебър е добър, излизаме да го победим

В неделя, едноименният тим на Ямбол приема Хебър (Пазарджик). Срещата е от предварителния кръг на турнира за купата на България.

„Познавам работата на Николай Митов. Изградил е добър отбор на Хебър. Като добавим и разликата между Втора и Трета лига, става ясно, че ни очаква изключително труден мач. Все пак е един двубой. В него всичко може да се случи. Важното е да се подготвим както трябва. Излизаме за победа. Смятам, че е по силите ни. Дано да направим празник за феновете“, коментира пред Sportal.bg треньора на ямболския тим Николай Жечев.

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