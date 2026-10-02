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Самуил Вълчинов с 13 точки за Фойникас, Мартин Атанасов дебютира за Олимпиакос

  • 2 окт 2026 | 19:30
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Самуил Вълчинов с 13 точки за Фойникас, Мартин Атанасов дебютира за Олимпиакос

Трима български волейболисти направиха неофициален дебют за новите си отбори в Гърция.

Националите Самуил Вълчинов и Любослав Телкийски играха при гостуването на Фойникас (Сиру) на Олимпиакос в Пирея.

Олимпиакос победи Фойникас с 3:1 (32:30, 25:17, 25:14, 22:25) в двубоя, в който двамата треньори се бяха заговорили да изиграят 4 гейма предварително.

Световният вицешампион с България Мартин Атанасов записа първи минути с екипа на Олимпиакос.

Атанасов започна двубоя като титуляр и записа 5 точки (1 блок, 31% ефективност в атака, 20% перфектно и 60% позитивно посрещане) в първите два гейма, в които игра.

Александрос Раптис бе най-резултатен за Олимпиакос с 12 точки (2 блока).

Американският национал Дейв Хейнс се отличи с 10 точки (1 ас, 43% ефективност в атака).

Самуил Вълчинов изигра страхотен двубой за Фойникас и стана най-резултатен в двубоя с 13 точки (1 ас, 52% ефективност в атака, 31% перфектно и 62% позитивно посрещане - +8).

Любослав Телкийски стартира двубоя като резерва, но се появи в игра още в първата част и остана в игра до края на третата част, като завърши двубоя с 1 точки.

ОЛИМПИАКОС (ПИРЕЯ) - ФОЙНИКАС (СИРУ) 3:1 (32:30, 25:17, 25:14, 22:25)

ОЛИМПИАКОС: Микеле Басанович 2, Джейк Хейнс 10, МАРТИН АТАНАСОВ 5, Александрос Раптис 12, Спенсър Елдър 8, Лампрос Питакудис 8 - Димитрис Циаврис-либеро (Матио Хасбала 2, Фрико, Коцакис 8, Петрос Анагностоу 6, Вагелис Ваиопулос 7, Никос Жупани 7, Димитрис Констаьнтинидис-либеро, Христос Пердикеас 2)

Старши треньор: АЛБЕРТО ДЖУЛИАНИ

ФОЙНИКАС: Теофанис Русопулос 1, Никодемус Мейер 5, САМУИЛ ВЪЛЧИНОВ 13, Спиридон Хакас 7, Михаилис Кагиалис 7, Василис Конидис 11 - Сотирис Синадинис-либеро (ЛЮБОСЛАВ ТЕЛКИЙСКИ 1, Мартино Алиаи-либеро, Алекс Идрислари 4)

Старши треньор: АКИС АХДЖИАНТОНИУ.

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