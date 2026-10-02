„Лъвовете“ се събраха във Веро Волей

„Лъвовете“ Жасмин Величков, Джанлоренцо Бленджини и Илия Петков се събраха отново.
10 дни след края на Европейското първенство по волейбол за мъже двама от националите ни, както и селекционерът на България се събраха в Италия.
Приз новия сезон Джанлоренцо Бленджини ще води женския тим на Веро Волей Нумия (Милано), а Жасмин Величков и Илия Петков ще играят за мъжкия Веро Волей (Монца).
На практика това е един и същи клуб, но двата тима играят домакинските си двубои в различни градове.
Бленджини с първи трофей в Нумия
Днес Жасмин Величков, Джанлоренцо Бленджини и Илия Петков се събраха отново по време на тренировка в залата и от Веро Волей нямаше как да не увековечат срещата с публикации в социалните мрежи на клуба.
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"Лъвовете" се събраха", написаха от клуба.