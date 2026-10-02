Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фрозиноне

Треньорът на Фрозиноне бе отличен след силния старт на сезона

  • 2 окт 2026 | 15:58
  • 376
  • 0

Масимилиано Алвини бе избран за Треньор на месеца в Серия А след отличния старт, който направи водения от него Фрозиноне. Новакът събра 10 точки в първите си пет мача от новия сезон. Наградата е за август и септември, тъй като в този период имаше само пет кръга.

Алвини бе назначен за старши треньор на Фрозиноне през лятото на 2025 г. Той изведе тима до второ място в Серия Б и промоция за елита. След завръщането отборът стартира с минимална загуба от Ювентус с 0:1. След това разби Фиорентина като гост в деня, в който “виолетовите” празнуваха 100-годишнината си. Последваха победа над друг новак в лицето на Венеция с 3:2 и равенство 1:1 с Дженоа. Последният успех може би бе най-впечатляващият, тъй като бе срещу летящия Комо.

Похвали за работата на Алвини се сипят и поради факта, че той налага млади италиански футболисти. Петима от неговите играчи бяха повикани в младежкия национален отбор на Италия. Сред тях е Антонио Раймондо, който спечели наградата за Изгряваща звезда за август и септември.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Арсенал се отказа от плановете за разширяване на "Емиратс" до 80 000 места

Арсенал се отказа от плановете за разширяване на "Емиратс" до 80 000 места

  • 2 окт 2026 | 15:14
  • 855
  • 0
В Барселона окончателно си отдъхнаха за Рафиня

В Барселона окончателно си отдъхнаха за Рафиня

  • 2 окт 2026 | 14:55
  • 3153
  • 1
Манчестър Сити официално подаде жалбата си и обяви: Разполагаме с неопровержими доказателства

Манчестър Сити официално подаде жалбата си и обяви: Разполагаме с неопровержими доказателства

  • 2 окт 2026 | 14:43
  • 3067
  • 9
Рио Фърдинанд призова ръководството на Ман Юнайтед да вземе Бензема

Рио Фърдинанд призова ръководството на Ман Юнайтед да вземе Бензема

  • 2 окт 2026 | 14:18
  • 1647
  • 4
Унай Емери: Много други клубове имат завишени бюджети

Унай Емери: Много други клубове имат завишени бюджети

  • 2 окт 2026 | 14:00
  • 1197
  • 0
Сър Алекс Фъргюсън за страха от мозъчния кръвоизлив, преломния момент и тежките решения за Инс и Бекъм

Сър Алекс Фъргюсън за страха от мозъчния кръвоизлив, преломния момент и тежките решения за Инс и Бекъм

  • 2 окт 2026 | 13:39
  • 3979
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

  • 2 окт 2026 | 12:13
  • 14582
  • 47
"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Везенков се отказа, с него щеше да ми е големият сблъсък за президент

"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Везенков се отказа, с него щеше да ми е големият сблъсък за президент

  • 2 окт 2026 | 11:38
  • 9684
  • 39
"Лъвовете" кацнаха в дъждовен Рейкявик

"Лъвовете" кацнаха в дъждовен Рейкявик

  • 2 окт 2026 | 14:25
  • 4867
  • 32
Бразилец застава начело на националния ни отбор?

Бразилец застава начело на националния ни отбор?

  • 2 окт 2026 | 07:35
  • 32920
  • 70
Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия

Нова причина допълнително спомогнала за разрива между Роналдо и Португалия

  • 2 окт 2026 | 10:02
  • 22059
  • 50
Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

  • 2 окт 2026 | 08:32
  • 8706
  • 1