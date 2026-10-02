Треньорът на Фрозиноне бе отличен след силния старт на сезона

Масимилиано Алвини бе избран за Треньор на месеца в Серия А след отличния старт, който направи водения от него Фрозиноне. Новакът събра 10 точки в първите си пет мача от новия сезон. Наградата е за август и септември, тъй като в този период имаше само пет кръга.

Алвини бе назначен за старши треньор на Фрозиноне през лятото на 2025 г. Той изведе тима до второ място в Серия Б и промоция за елита. След завръщането отборът стартира с минимална загуба от Ювентус с 0:1. След това разби Фиорентина като гост в деня, в който “виолетовите” празнуваха 100-годишнината си. Последваха победа над друг новак в лицето на Венеция с 3:2 и равенство 1:1 с Дженоа. Последният успех може би бе най-впечатляващият, тъй като бе срещу летящия Комо.

Alvini è il Philadelphia Coach Of The Month 👏 pic.twitter.com/NuSik6KMgk — Lega Serie A (@SerieA) October 2, 2026

Похвали за работата на Алвини се сипят и поради факта, че той налага млади италиански футболисти. Петима от неговите играчи бяха повикани в младежкия национален отбор на Италия. Сред тях е Антонио Раймондо, който спечели наградата за Изгряваща звезда за август и септември.

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Снимки: Imago