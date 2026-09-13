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Олег Велинов стана вицепрезидент на европейския снукър

  • 13 сеп 2026 | 12:43
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Олег Велинов стана вицепрезидент на европейския снукър

Европейският снукър има нов вицепрезидент и ковчежник – Олег Велинов.

Олег Велинов, наричан „бащата на снукъра в България“, поема съвместен пост като вицепрезидент и ковчежник на Европейската асоциация по билярд и снукър (EBSA).

Страстта на Олег към играта е изключителна. Любовта му към снукъра, отличните му организационни умения и познанията му за спорта го правят идеалния кандидат, а EBSA се радва, че той се присъединява към ръководството ѝ.

Не е случайно, че Олег беше избран за поста именно в хотел „Рамада Принцес“ в София – същото място, където се проведе първият турнир от сериите PTC в България. Той се влюби в играта от пръв поглед и сякаш винаги му беше отредена по-голяма роля в света на снукъра.

Олег започва да се занимава със снукър през 2006 г. По онова време България все още няма федерация по снукър, но 12 месеца по-късно той основава организацията, която днес е официалната Българска федерация по снукър.

Оттогава EBSA, WST, WSF и IBSF са имали удоволствието да бъдат домакини на свои събития в България, организирани от Олег Велинов.

Олег без съмнение е много скромен човек и титлите не са важни за него. Той е човек, който или се отдава на работата на сто процента, или изобщо не се захваща с нея.

„Предполагам, че е добре за българския спорт да има свой представител на най-високо ниво. Но аз не съм човек, който мисли за титли и постове. Винаги съм бил човек на действието. Ще работя усилено за EBSA и ще дам най-доброто от себе си“, заяви Олег.

Олег се ползва с огромно уважение в снукъра. Официално го приветстваха на новия пост настоящият президент на EBSA Максим Касис и генералният секретар на организацията Саймън Смит, в присъствието на председателя на WPBSA Джейсън Фъргюсън и президента на IBSK.

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