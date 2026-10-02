Лятото за Клавер започна

Една от най-добрите атлетки на Нидерландия в бягането на 400 метра Лике Клавер най-накрая се отдаде на заслужена почивка. След изключително натоварената година, в която записа два медала на Световното в зала в Торун (сребро на на по 400 м и бронз на 400 м) и три на Европейското на открито в Бирмингам (злато на 4 по 400 м, бронзови в смесената щафета 4 по 400 м и 400 м индивидуално), тя избра кристалните води и прекара времето си с най-близките си хора.

28-годишната нидерландка заложи на изрязан син бански, който подчертава перфектното тяло и красивите очи.

Клавер написа под публикацията си лаконичното “лятото започна”.

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Снимки: Gettyimages