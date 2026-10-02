Европейската атлетика официално утвърди седем нови континентални рекорда

Ръководният орган на европейската лека атлетика официално ратифицира седем европейски рекорда през септември 2026 година, бележейки изключителни постижения в няколко възрастови групи и дисциплини.

Смесена щафета 4х100 метра

39.97 сек. – Великобритания и Северна Ирландия

С феноменално бягане на последен пост от Ейми Хънт, щафетата на Великобритания и Северна Ирландия стана първият европейски квартет, преминал границата от 40 секунди в новата дисциплина. Британците спряха хронометрите на 39.97 секунди по време на Европейското първенство в Бирмингам през 2026 година. С това те подобриха досегашния рекорд от 40.15 секунди, регистриран от Германия в сериите на Световните щафети в Габороне.

Спортно ходене на маратонска дистанция (мъже)

2:56:49 ч. – Масимо Стано (Италия)

Масимо Стано триумфира по безапелационен начин в Бирмингам, за да попълни колекцията си от най-значимите отличия в спортното ходене. След като вече бе завоювал световна и олимпийска титла, италианецът грабна златото в първото издание на дисциплината маратонско спортно ходене с време 2:56:49 часа, слизайки значително под рекордната норма от 3:00:00 часа.

400 метра с препятствия за девойки под 20 години

55.19 сек. – Линда Боткова (Чехия)

Едва на 16-годишна възраст Линда Боткова завоюва шампионската титла на 400 метра с препятствия на Европейското първенство под 18 години в Риети. Чехкинята не само подобри най-доброто европейско постижение в своята възраст (56.01 сек.), но и коригира континенталния рекорд за девойки под 20 години (55.46 сек.), който се държеше от Йонела Тирля още от 1995 година.

3000 метра стийпълчейз за юноши под 20 години

8:28.35 мин. – Бакр Ел Асри (Испания)

Бакр Ел Асри влезе в историята като първия състезател извън Африка с титла на 3000 метра стийпълчейз на Световното първенство под 20 години. При победата си испанецът фиксира нов европейски рекорд от 8:28.35 минути. В подготовката си за форума той записа още по-силен резултат във Виена (8:24.40 мин.), който обаче не подлежеше на ратификация.

400 метра с препятствия за юноши под 20 години

48.59 сек. – Михал Рада (Чехия)

След като триумфира с европейски титли под 18 и под 20 години в два последователни сезона, Михал Рада стигна и до световното злато на 400 метра с препятствия на първенството за юноши под 20 години в Юджийн, Орегон. Чешкият талант завърши за 48.59 секунди, сваляйки историческия рекорд на Владимир Будко от 48.74 секунди, устоял от 1984 година насам.

Спортно ходене на полумаратон за жени под 23 години

1:32:36 ч. – София Фиорини (Италия)

В хода на подготовката си за шампионата на Стария континент в Бирмингам, където стана шампионка в маратонската дистанция, София Фиорини демонстрира впечатляваща скорост и на по-късото разстояние. Италианката завърши втора в полумаратонския старт в Ла Коруня с нов европейски рекорд за възрастта си от 1:32:36 часа.

800 метра на къса писта (зала) за мъже под 23 години

1:45.69 мин. – Луей Уерат (Франция)

В единствения си старт на 800 метра в зала за сезона 21-годишният французин Луей Уерат зарадва местната публика в Метц, поставяйки нов европейски рекорд за състезатели под 23 години с впечатляващите 1:45.69 минути.

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Снимки: Gettyimages