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Валерия Гърневска отпадна на четвъртфиналите във Варна

  • 2 окт 2026 | 12:58
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Валерия Гърневска отпадна на четвъртфиналите във Варна

Валерия Гърневска отпадна на четвъртфиналите на сингъл на традиционния международен турнир от категория W15 от календара на World Tennis Tour във Варна. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на новите кортове на ТК "Супер Спорт".

Участващата с „уайлд кард" 17-годишна Гърневска отстъпи с 5:7, 2:6 на втората поставена Сапфо Сакелариди (Гърция) за час и 59 минути игра.

Бронзовата медалистка от Европейското първенство до 18 години Гърневска навакса пасив от 0:5 до 5:5 в първия сет, но загуби следващите два гейма за 5:7. Българката изостана с 0:3 във втората част и намали пасива си на 2:3, но загуби следващите три гейма и след 2:6 отпадна от надпреварата.

С това поражение българското участие на турнира във Варна приключи.

Турнирът във Варна е част от богатия международен календар в България. До момента у нас се проведоха три турнира от категория W50 от календара на World Tennis Tour – в Хасково, Пазарджик и Пловдив. До края на годината България ще бъде домакин на още два турнира от категория W50, като победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста. Бургас ще приеме следващата надпревара в периода 4–11 октомври, а след това предстои турнирът в Стара Загора (11–18 октомври).

Организирането на силни международни турнири остава един от основните приоритети на Българската федерация по тенис и през следващата година.

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