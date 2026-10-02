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Донски стигна полуфиналите в Порто

  • 2 окт 2026 | 02:29
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Донски стигна полуфиналите в Порто

Националът на България за Купа "Дейвис" се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 125" в Порто (Португалия) с награден фонд 203 900 евро.

28-годишният българин и Филип Пиечонка (Полша), които са поставени под номер 3, победиха убедително Ариел Беар (Уругвай) и Джошуа Парис (Великобритания) с 6:2, 6:1 за 47 минути на корта.

В спор за място на финала Донски и Пиечонка ще играят утре срещу Даниел Кукирман (Израел) и Фернандо Ромболи (Бразилия).

Донски заработи 45 точки за световната ранглиста на АТП при дуетите, в която заема 84-тото място, както и 1570 евро от наградния фонд.

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