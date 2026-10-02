Калоян Шиков и Александра Рангелова са четвъртфиналисти в Истанбул

Калоян Шиков при юношите и Александра Рангелова при девойките се класираха за четвъртфиналите на сингъл и на двойки на турнира от категория J200 на World Tennis Tour Juniors в Истанбул (Турция).

Поставеният под №2 в схемата при юношите Шиков победи в третия кръг на сингъл с 6:1, 6:1 Иван Чарнишоу (Русия). Това е трета поредна победа за Шиков без загубен сет, като в първите си три мача той е загубил само седем гейма. За място на полуфиналите Шиков ще играе срещу петия поставен Александър Куницин (Русия).

Поставената под №11 при девойките Александра Рангелова също постигна трета поредна победа, като днес се наложи с 6:1, 5:7, 6:4 над шестата в схемата Татяна Головина (Русия). На четвъртфиналите Рангелова ще играе срещу №13 Лаура Карвальо Краке (Ирландия).

Двамата българи се класираха и за четвъртфиналите на двойки.

Водачите в схемата при юношите Калоян Шиков и Скендер Нсаири (Тунис) ще играят срещу Зия Айберк Айдън/Кузей Керем Байрак (Турция).

Третите поставени при девойките Александра Рангелова и Александра Бармичева (Узбекистан) ще играят срещу №8 Шкрийе Езги Акьол (Турция)/Даша Джоунс (Великобритания).

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