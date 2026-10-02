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Двама наши таланти на финалите в европейската квалификация за "Малките асове" в Пловдив

  • 2 окт 2026 | 08:47
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Двама наши таланти на финалите в европейската квалификация за "Малките асове" в Пловдив

Ивелин Василев при юношите и Ния Синчанова при девойките се класираха за финалите на европейската квалификация за „Малките асове" – едно от най-престижните състезания в европейския тенис. Турнирът със статут на световно първенство до 14 години в зала ще се проведе през януари в Тарб (Франция), а за първи път български състезатели са в привилегирована позиция за участие в него. Квалификациите се провеждат на кортовете на ТК „Макс Про 2020", като в тях участват 32 тенисисти от цяла Европа, родени през 2014 г. Победителите при момчетата и момичетата ще получят „уайлд кард" за „Малките асове".

Във финала при момчетата Ивелин Василев ще играе срещу Лукас Лоринчик (Словакия).

Във финала при момичетата Ния Синчанова ще играе срещу Мария Сходнова (Кипър).

Момчета, 1/4-финали:
Максим Табаков – Роберт Натан Вайнберг (Молдова) 3:6, 6:1, 7:6
Микаел Иванов – Давид Стоянчов 6:4, 6:3
Ивелин Василев – Георги Минков 6:4, 7:5
Лукас Лоринчик (Словакия) – Филип Иванович (Сърбия) 6:0, 6:2

Момчета, 1/2-полуфинали:
Микаел Иванов – Ивелин Василев
Максим Табаков – Лукас Лоринчик (Словакия) 1:6, 0:6

Момичета, 1:4-финали:
Ния Синчанова – Ния Проданова 6:1, 6:4
Рая Карабова – Мария Сходнова (Кипър) 2:6, 1:6
Вишня Митич (Сърбия) – Альона Пагер (Украйна) 6:3, 6:2
Паулина Деметерова (Словакия) – Анастасия Йосан (Молдова) 7:6, 6:2

Момичета, 1/2-полуфинали:
Ния Синчанова – Паулина Деметерова (Словакия) 6:1, 7:6
Мария Сходнова (Кипър) – Вишня Митич (Сърбия) 6:2, 5:7, 6:1

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