Алекс Овечкин започва зареден с енергия своя 22-ри сезон в НХЛ с Кепитълс

"Все още изпитвам огромна любов към играта", заяви най-великият голмайстор в историята на Националната хокейна лига Алекс Овечкин преди първия мач за сезона на Вашингтон Кепитълс срещу Каролина Хърикейнс.

Изправен пред прага на своя 22-ри пореден сезон с екипа на столичани, руската голова машина се върна към към своя дебют през 2005 година. Запитан какво би казал тогавашното му 20-годишно „аз“ за подобно дълголетие, той с усмивка заключи: „Успех с това начинание.“

Късметът вероятно играе известна роля за изумителното спортно дълголетие на Овечкин, редом с неподражаемия му нюх към попаденията и почти несъкрушимата му физика с ръст от 190 сантиметра и тегло около 108 килограма. Вече на 41 години и притежател на вечния рекорд в лигата с 929 гола в редовния сезон, ветеранът признава: „Трудно е за вярване, че играя в лигата толкова дълго време.“

“I think we’re excited that our first game is going to be against the Stanley Cup Champs. It’s going to be a good battle for us.”



Alex Ovechkin speaks to the media ahead of Washington’s season opener against Carolina on Friday.#ALLCAPS | @MedStarHealth pic.twitter.com/uRHcvdqHMf — Washington Capitals (@Capitals) September 30, 2026

Вълнението на лявото крило преди поредния старт е очевидно. Вашингтон се подготвя за откриващо гостуване на шампиона за Купа „Стенли“ Каролина Хърикейнс в зала „Леново Сентър“.

„Все още обичам тази игра“, сподели Овечкин. „Разбира се, тялото ми остарява, но страстта ми не е угаснала.“

Желанието му да се състезава никога не е било под въпрос, въпреки че след края на миналата кампания той си взе малка почивка, за да прецени следващите си стъпки. Макар травма в долната част на тялото по време на тренировъчния лагер да го извади от предсезонните проверки, през изминалия сезон опитният хокеист не пропусна нито един двубой, оглавявайки клубната листа с 32 гола и 64 точки.

Договорът на руския нападател изтичаше и освен разговорите със своето семейство и оценката на физическата си готовност, той искаше да види какви мерки ще предприеме ръководството за обновяване на състава след пропуснатото класиране за плейофите.

At the dawn of Alex Ovechkin's 22nd NHL season, there is an ugly stain on his legacy, writes @barrysvrluga.



How the league's all-time leading goal scorer will be remembered has changed because of his political stances, specifically his public support of Vladimir Putin.… pic.twitter.com/psu9gb7VPi — The Athletic (@TheAthletic) October 1, 2026

Трансферът на дългогодишния му съотборник Джон Карлсън в Анахайм Дъкс на 6 март напомни, че нищо не е вечно. Почти всички хокеисти от шампионския състав от 2018 година вече са напуснали отбора. По време на обща вечеря по-рано тази седмица Овечкин дори подхвърли на нападателя Том Уилсън: „Останахме само ние двамата.“

Овечкин обаче видя ясна перспектива, след като ръководството на Кепитълс проведе агресивна лятна селекция, за да върне тима сред претендентите за титлата. Към отбора се присъединиха опитните реализатори Алекс Тък и Джордан Кайру, универсалният офанзивен играч Буун Дженър и стабилният защитник Венсан Деарне. Вдъхновен от тези ходове, на 2 юли ветеранът подписа нов едногодишен договор, включващ заплата от 1 милион долара, бонус от 4,75 милиона долара за изиграни 10 мача и 3,25 милиона долара бонус при парафирането.

„Когато се разделихме с Карли през миналия сезон, моментът беше много труден, но ние като играчи не можем да направим нищо, заяви Овечкин. - Решенията не зависят от нас, така че се фокусираме върху бъдещето. Смятам, че промените през лятото ми дадоха сериозна мотивация да се завърна, и се надявам тази година да бъдем много по-силни.“

Ovechkin vibes in the area pic.twitter.com/w0SxHJaxAt — Washington Capitals (@Capitals) September 11, 2026

Постиженията на легендата са безпрецедентни. На 6 април 2025 година той изпревари Уейн Грецки (894 гола) и оглави вечната ранглиста на реализаторите. Овечкин държи рекордите в НХЛ и по голове при числено превъзходство (331), победни попадения (141), голове в продължения (27), голове на празна врата (72), както и за най-много сезони с поне 30 гола (20) и поне 40 гола (14). С девет кампании с 50 или повече попадения той дели първото място с Грецки и Майк Боси.

С общо 1006 попадения в кариерата си, включително 77 в елиминациите, нападателят се нуждае от още едва 11, за да изпревари Грецки (1016) за абсолютния връх в историята на хокея. Той притежава и клубните рекорди на Вашингтон по изиграни мачове (1573), голове и точки (1687), като заема второ място по асистенции (758) – само на 5 зад дългогодишния си партньор Никлас Бекстрьом (762).

Alex Ovechkin is the FIRST-EVER NHL player to score 200 goals in three different decades 🤯🐐 pic.twitter.com/Ii7nukFSu7 — Gino Hard (@GinoHard_) February 23, 2025

Статистиката обаче не е основният двигател за ветерана.

„Мисля, че главната причина е възможността отново да се бори за Купа „Стенли“, заяви центърът на тима Дилън Строум. - В индивидуално отношение за него почти не остана непокорен връх.“

По-голямата дълбочина в атаката на Вашингтон вероятно ще намали игровото време на ветерана, след като през миналия сезон той записа най-ниския среден показател на леда в кариерата си – 17 минути и 27 секунди на мач. Очаква се Овечкин да започне на лявото крило в първата атакуваща тройка редом до Строум и Райън Ленард, както и да запази водещото си място при числено превъзходство, макар че дните, в които играеше пълните две минути при наказания, изглежда са в миналото.

„Очаквам Ови да бъде верен на себе си, каза старши треньорът Спенсър Карбъри. - Наясно съм на какъв етап от кариерата си се намира и моята задача е да му помогна – чрез разпределението на минутите, ролята при числено предимство и целия процес, особено в началото на сезона, тъй като той не игра в контролите. Очаквам много бързо да навлезе в мачов ритъм. Ще следим внимателно състоянието му, но съм сигурен, че той отново ще поведе състава с пълна енергия и устрем.“

22 years later, Ovechkin is still walking onto the ice. 🏒



Some legends just don’t leave.#NHL #Ovechkin pic.twitter.com/omZL0iCjrR — YouWager Sports (@youwagersport) October 1, 2026

Въпреки че напредването на възрастта неизбежно променя всеки спортист, Александър Овечкин продължава да намира начини да бъде максимално полезен на леда. В същото време лидерските му качества като капитан на Вашингтон Кепиталс – роля, която изпълнява неизменно от 2010 година – стават все по-ключови на фона на сериозното подмладяване и промените в състава. Присъствието му в съблекалнята е безценно както за 20-годишните новобранци Коул Хътсън и Иля Протас, така и за новодошлите опитни състезатели като Тък, Кайру, Дженър и Дешарне.

„Той се отнася невероятно топло към всички, сподели Тък. - Честно казано, неговият авторитет е толкова голям, че е напълно нормално да изпиташ притеснение, когато влезеш в нов отбор при подобна фигура. Но с него се общува изключително лесно. Държи се абсолютно еднакво с всеки – няма значение дали зад гърба си имаш само един мач в лигата или 1000. Точно от такъв лидер се нуждае един отбор.“

Започвайки своя 11-ти сезон в Националната хокейна лига, Тък не скри възхищението си от факта, че Овечкин стартира своята 22-ра кампания.

„Тялото започва да ме боли само докато мисля за това, допълни той. - Това е направо невероятно. А и той почти никога не е пропускал мачове заради контузии.“

Преди да пропусне 16 срещи през сезон 2024/25 заради фрактура на левия малък пищял, Овечкин никога през кариерата си не бе отсъствал в повече от шест поредни двубоя. От общо 1649 мача от редовния сезон, изиграни от Кепиталс откакто руският нападател дебютира през сезон 2005/06, той е пропуснал едва 76. В плейофите показателите му са безупречни – взел е участие във всички 161 срещи на тима.

„Едва ли някой, който не е играл хокей, може наистина да разбере през какво е минало тялото му за тези 22 години и факта, че той все още е на леда, коментира Уилсън. - Хората отстрани не виждат какво се случва зад кулисите и ежедневните тежки усилия. След мач той е облепен с поне шест пакета с лед... Вече е на 41 години и неговата издръжливост със сигурност ще бъде изследвана дълго време. Той е просто уникален.“

Решен да надгради представянето си от предишната кампания, капитанът пренастрои лятната си подготовка, насочвайки усилията си предимно към кондиционната форма, и изглежда видимо по-строен. Овечкин потвърди, че е свалил „малко килограми“, въпреки че в официалните регистри продължава да фигурира с тегло от 108 килограма, колкото поддържа от началото на сезон 2017/18.

Ovechkin passed Gretzky at 895 and just kept going. 929 career goals now. That record is safe for a very long time 🐐 pic.twitter.com/nrcxK319cm — Play-Pause Hockey (@PlayPauseHockey) September 29, 2026

Макар краят на кариерата му неизбежно да наближава, Овечкин признава, че все още не е решил дали този сезон ще бъде последният му в НХЛ и не е обсъждал въпроса с ръководството на клуба.

„Всички разговори в края на миналия сезон бяха свързани изцяло с предстоящата кампания, а през лятото се съсредоточихме върху неговия договор и останалите трансферни ходове, обясни генералният мениджър Крис Патрик преди откриването на тренировъчния лагер. - Все още не сме имали възможност да обсъдим какво предстои след това, така че просто ще видим как ще се развие настоящият сезон.“

Овечкин не крие възхищението си от легендарния Яромир Ягър, който се състезаваше в НХЛ до сезон 2017/18, достигайки 45-годишна възраст. В последните си седем кампании в лигата Ягър подписваше само едногодишни договори, преценявайки след всеки сезон дали има желание и сили да продължи.

Сега Овечкин прилага абсолютно същия подход, концентрирайки се върху всеки следващ сезон сам по себе си.

„Просто искам да съм сигурен, че тялото ми се справя с натоварванията, заяви ветеранът. - С всяка изминала година възстановяването става все по-трудно. Лигата се промени, хокеят също се промени. Годините не намаляват, а се трупат, така че човек трябва да подхожда умно и да види какво ще донесе бъдещето.“

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