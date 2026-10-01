Голов рецитал на Колорадо срещу Лос Анджелис

Колорадо Аваланч даде зрелищен старт на новатата си кампания в НХЛ, след като се наложи категорично над Лос Анджелис Кингс с 8:4 пред собствена публика в зала „Бол Арена“. Срещата бе откриваща за новия сезон и за двата състава.
В основата на головия рецитал за домакините бяха Нейтън МакКинън и Артури Лехконен, които се отчетоха с по две шайби. Брок Нелсън направи силен мач с гол и две асистенции, а Паркър Кели добави едно попадение и голово подаване. С по два голови паса завършиха Джейдън Шуорц, Назем Кадри, Кейл Макар и Девън Тейвс, а вратарят Макензи Блекууд отрази 27 удара към своята мрежа.
„Беше страхотно. Мачът не беше перфектен, но пък беше изключително атрактивен. Играхме на високо темпо, коментира след срещата Маккинън. - Имаме елементи за изчистване, но когато отбележиш осем попадения, почти сигурно побеждаваш, така че сме доволни.“
Старши треньорът на Колорадо Джаред Беднар също изрази задоволство от представянето в офанзивен план, въпреки някои колебания в защита:
„Има много позитиви, но и доста детайли за изглаждане. В защита бяхме малко разконцентрирани и не си комуникирахме достатъчно, но всичко това е поправимо. В атака видях страхотни неща. Играта при числено превъзходство беше решаващ фактор за нас днес.“
За гостите от Лос Анджелис, които изиграха първия си официален двубой под ръководството на новия си наставник Питър Лавиолет, Йоел Армия и Тревър Мур се разписаха при числено намален състав. Алекс Лафериер даде две асистенции, а стражът Дарси Кемпер завърши с 21 спасявания.
„Повечето грешки, които допуснахме, бяха изцяло под наш контрол – трябваше да избягваме наказанията и да внимаваме повече при контраатаките на съперника, призна Лавиолет. - Създадохме чисти положения, но не успяхме да ги реализираме и през по-голямата част от мача бяхме в ролята на догонващи.“
Интересни факти:
Аваланч вкараха осем гола в мач от първия кръг на сезона за първи път в историята на клуба.
Макар стана първият защитник в историята на НХЛ, записал повече от една точка в пет поредни откриващи двубоя за сезона.
Кингс реализираха два гола с човек по-малко при гостуване едва за втори път през последните 14 години, като предишният случай бе срещу Флорида Пантърс на 27 януари 2023 година.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google