Голов рецитал на Колорадо срещу Лос Анджелис

Колорадо Аваланч даде зрелищен старт на новатата си кампания в НХЛ, след като се наложи категорично над Лос Анджелис Кингс с 8:4 пред собствена публика в зала „Бол Арена“. Срещата бе откриваща за новия сезон и за двата състава.

В основата на головия рецитал за домакините бяха Нейтън МакКинън и Артури Лехконен, които се отчетоха с по две шайби. Брок Нелсън направи силен мач с гол и две асистенции, а Паркър Кели добави едно попадение и голово подаване. С по два голови паса завършиха Джейдън Шуорц, Назем Кадри, Кейл Макар и Девън Тейвс, а вратарят Макензи Блекууд отрази 27 удара към своята мрежа.

Nathan MacKinnon gets his first goal of the season 🔥



(via @tntsports) pic.twitter.com/8ZNxYPsWCm — TSN (@TSN_Sports) October 1, 2026

„Беше страхотно. Мачът не беше перфектен, но пък беше изключително атрактивен. Играхме на високо темпо, коментира след срещата Маккинън. - Имаме елементи за изчистване, но когато отбележиш осем попадения, почти сигурно побеждаваш, така че сме доволни.“

Старши треньорът на Колорадо Джаред Беднар също изрази задоволство от представянето в офанзивен план, въпреки някои колебания в защита:

„Има много позитиви, но и доста детайли за изглаждане. В защита бяхме малко разконцентрирани и не си комуникирахме достатъчно, но всичко това е поправимо. В атака видях страхотни неща. Играта при числено превъзходство беше решаващ фактор за нас днес.“

Artturi Lehkonen fires home the Avs' EIGHTH goal of the night 😯



(via @tntsports) pic.twitter.com/9kzatgMUcq — TSN (@TSN_Sports) October 1, 2026

За гостите от Лос Анджелис, които изиграха първия си официален двубой под ръководството на новия си наставник Питър Лавиолет, Йоел Армия и Тревър Мур се разписаха при числено намален състав. Алекс Лафериер даде две асистенции, а стражът Дарси Кемпер завърши с 21 спасявания.

„Повечето грешки, които допуснахме, бяха изцяло под наш контрол – трябваше да избягваме наказанията и да внимаваме повече при контраатаките на съперника, призна Лавиолет. - Създадохме чисти положения, но не успяхме да ги реализираме и през по-голямата част от мача бяхме в ролята на догонващи.“

Brock Nelson opens up our season with a power play goal 🚨 pic.twitter.com/Vr397atOCk — Colorado Avalanche (@Avalanche) October 1, 2026

Интересни факти:

Аваланч вкараха осем гола в мач от първия кръг на сезона за първи път в историята на клуба.

Макар стана първият защитник в историята на НХЛ, записал повече от една точка в пет поредни откриващи двубоя за сезона.

Кингс реализираха два гола с човек по-малко при гостуване едва за втори път през последните 14 години, като предишният случай бе срещу Флорида Пантърс на 27 януари 2023 година.

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