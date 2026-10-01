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Мейпъл Лийфс излъгаха Айлъндърс и донесоха дебютен успех на Джим Хилър

  • 1 окт 2026 | 11:07
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Мейпъл Лийфс излъгаха Айлъндърс и донесоха дебютен успех на Джим Хилър

Торонто Мейпъл Лийфс постигна първа победа под ръководството на новия си старши треньор Джим Хилър, налагайки се с 2:1 над Ню Йорк Айлъндърс. В главно действащо лице за домакините се превърна младият Истън Кауън, който завърши срещата с гол и асистенция.

„Чувствах се отлично, цялата ни линия действаше в пълен синхрон, сподели Кауън след срещата. - Когато и четирите звена намерят своя ритъм, настроението се вдига и всички играят с лекота. Работихме здраво по целия лед и постигнахме страхотна отборна победа.“

Колтън Сисънс също записа името си сред голмайсторите, а вратарят Антъни Столарз отрази 26 изстрела за успеха на Мейпъл Лийфс, които се реваншираха за поражението си с 2:3 от Монреал Канейдиънс в откриващия мач за сезона. Домакините реализираха едно от четирите си числени предимства и бяха безпогрешни при игра с човек по-малко, отразявайки и четирите опита на противника, включително две наказания в решителната трета част.

„Хубаво е да видиш победа, изкована с толкова характер, заяви Хилър, който пое треньорския пост на 17 юни като заместник на Крейг Беруби. - Всеки треньор предпочита лесните мачове, но истинската стойност идва от битката, блокираните удари и пълното себераздаване в заключителните минути.“

За състава на Айлъндърс (0-1-0) вратарят Иля Сорокин направи 24 спасявания, а Емил Хайнеман отбеляза почетното попадение с човек по-малко на леда.

„Хареса ми начинът, по който започнахме, особено в първите десет минути, отбеляза наставникът на нюйоркчани Питър ДеБур. - След това обаче допуснахме няколко поредни наказания, което ни отне инициативата и прехвърли напрежението върху нас. Съперникът се възползва максимално от открилите се възможности. Въпреки пасива от два гола, момчетата показаха характер и се бориха до самия край. В тази лига е изключително трудно да наваксаш пасив от 0:2 като гост.“

Срещата бе белязана и от първия директен сблъсък между последните двама състезатели, избрани под номер едно в Драфта на НХЛ – защитникът на Ню Йорк Матю Шефър (избор от 2025 г.) и нападателят на домакините Гавин Маккена (2026 г.). Шефър прекара 27:45 минути на леда с три изстрела в очертанията на вратата, докато Маккена приключи с един удар за 15:32 минути игрово време.

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