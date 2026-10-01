Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове

Далас Старс продължи договора на вратаря Кейси ДеСмит

  • 1 окт 2026 | 11:47
  • 272
  • 0
Далас Старс продължи договора на вратаря Кейси ДеСмит

Далас Старс продължи договора на вратаря Кейси ДеСмит до края на сезон 2028/2029 в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), съобщава агенция АП. Така тексасци ще запазят същата двойка вратари, водена от Джейк Отингер, за пет поредни сезон.

ДеСмит, който ще получава по 2.5 милиона долара на година, завърши миналия сезон с баланс 29-16-8, 91.1% в спасяванията и по 2.5 допуснати гола средно на мач. 35-годишният страж записа три сухи мрежи и постигна най-добрата серия от точки в кариерата си в 13 поредни мача, девет от които победи. Това бе франчайз рекорд, който Отингер подобри с един мач по-късно през същия сезон.

ДеСмит играеше най-добре в гостуванията. Сред вратарите с 10 или повече старта през последните два сезона той е на второ място по допуснати голове с 2.34 и на трето по спасявания с 91.8%.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Питсбърг разгроми Филаделфия със 7:0 на старта на сезона в НХЛ

Питсбърг разгроми Филаделфия със 7:0 на старта на сезона в НХЛ

  • 1 окт 2026 | 09:57
  • 720
  • 0
Овечкин е напълно възстановен и е готов за нови подвизи

Овечкин е напълно възстановен и е готов за нови подвизи

  • 1 окт 2026 | 09:24
  • 770
  • 0
Лара Гут-Бехрами си остави вратичка за завръщане към ските

Лара Гут-Бехрами си остави вратичка за завръщане към ските

  • 1 окт 2026 | 01:59
  • 952
  • 0
Колорадо удължи договора на старши треньора си

Колорадо удължи договора на старши треньора си

  • 30 сеп 2026 | 18:57
  • 978
  • 0
Карлос Алкарас и Филип Зубчич с наградата “Пиер дьо Кубертен” за феърплей

Карлос Алкарас и Филип Зубчич с наградата “Пиер дьо Кубертен” за феърплей

  • 30 сеп 2026 | 14:30
  • 929
  • 2
Защитник на Минесота Уайлд е с фрактура на черепа

Защитник на Минесота Уайлд е с фрактура на черепа

  • 30 сеп 2026 | 12:50
  • 760
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

  • 1 окт 2026 | 09:42
  • 17418
  • 36
В Испания пак хвалят Веласкес: Той покори България

В Испания пак хвалят Веласкес: Той покори България

  • 1 окт 2026 | 11:18
  • 4254
  • 19
Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

  • 1 окт 2026 | 11:11
  • 8813
  • 19
Шоу, което не е за изпускане! Апоел срещу Реал Мадрид в "Арена София"

Шоу, което не е за изпускане! Апоел срещу Реал Мадрид в "Арена София"

  • 1 окт 2026 | 06:40
  • 6477
  • 6
Везенков, Коди и Олимпиакос гостуват на удобен съперник

Везенков, Коди и Олимпиакос гостуват на удобен съперник

  • 1 окт 2026 | 06:55
  • 2461
  • 1
"Битката за БФБ": Николай Рашков гостува днес в студиото на Sportal.bg

"Битката за БФБ": Николай Рашков гостува днес в студиото на Sportal.bg

  • 1 окт 2026 | 07:40
  • 4089
  • 2