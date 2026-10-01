Далас Старс продължи договора на вратаря Кейси ДеСмит

Далас Старс продължи договора на вратаря Кейси ДеСмит до края на сезон 2028/2029 в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), съобщава агенция АП. Така тексасци ще запазят същата двойка вратари, водена от Джейк Отингер, за пет поредни сезон.

ДеСмит, който ще получава по 2.5 милиона долара на година, завърши миналия сезон с баланс 29-16-8, 91.1% в спасяванията и по 2.5 допуснати гола средно на мач. 35-годишният страж записа три сухи мрежи и постигна най-добрата серия от точки в кариерата си в 13 поредни мача, девет от които победи. Това бе франчайз рекорд, който Отингер подобри с един мач по-късно през същия сезон.

ДеСмит играеше най-добре в гостуванията. Сред вратарите с 10 или повече старта през последните два сезона той е на второ място по допуснати голове с 2.34 и на трето по спасявания с 91.8%.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google