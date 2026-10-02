Вратар вкара в НХЛ! Исторически момент за Шестьоркин и Рейнджърс

Вратарят на Ню Йорк Рейнджърс Игор Шестьоркин записа името си в историята, след като отбеляза първия гол в кариерата си и отрази 24 шайби при убедителната победа с 5:1 над Тампа Бей Лайтнинг в първия домакински мач за сезона в „Медисън Скуеър Гардън“.

Шестьоркин стана първият страж в летописите на нюйоркчани с попадение на сметката си. Той е едва 18-ият вратар в историята на НХЛ, разписал се в мач от първенството, като попадението му е общо 21-вото от вратар в лигата (19 в редовния сезон и две в плейофите за Купа „Стенли“). Руският национал сложи точка на спора с директен изстрел в опразнената врата при оставащи 2:34 минути до края на третата част.

THE FIRST RANGERS GOALTENDER TO SCORE A GOAL:



IGOR SHESTERKIN pic.twitter.com/k7ITHnvtza — New York Rangers (@NYRangers) October 2, 2026

„Беше страшно забавно, но честно казано, някой на синята линия ми закри малко видимостта, когато стрелях, и не видях кога точно шайбата влезе. Затова в първия момент не знаех дали да празнувам. Започнах да се радвам чак когато видях, че всички останали са напълно полудели от емоция“, сподели Шестьоркин след срещата.

„Начинът, по който игра днес, и всички предишни възможности, които е имал за подобно нещо... страхотно е, че най-после успя да се разпише“, коментира центърът Мика Зибанеджад.

Новото попълнение Павел Дорофеев изигра силен мач, отбелязвайки дебютния си гол и записвайки първите си две точки с екипа на Рейнджърс. Зибанеджад завърши с гол и асистенция, Адам Фокс добави две завършващи подавания, а Ели Толванен също се разписа за първи път с екипа на домакините. Играчите на Ню Йорк показаха пълна концентрация при числено неравенство, като неутрализираха и седемте нарушения на съперника и реализираха едно от двете си предимства на леда.

Mika Zibanejad gets the @NYRangers on the board first, and Pavel Dorofeyev has his first point as a Ranger! 🙌 pic.twitter.com/nJMaUxx3J7 — NHL (@NHL) October 1, 2026

Този резултат бе пълна противоположност на миналия сезон, когато отборът започна кошмарно у дома, без да вкара гол в първите си три мача и губейки в редовното време или след продължения първите си седем срещи пред собствена публика. Победата идва и като чудесен отговор след поражението с 0:3 от Бостън Бруинс във вторник.

„Говорихме много по темата. Знаем колко е важно да стартираме стабилно на свой терен. Искахме да се почувстваме уверени, да намерим нашия стил и идентичност пред нашата публика, и това беше отлична първа крачка“, отбеляза Зибанеджад.

Eeli Tolvanen gets his first goal as a Ranger and makes it 3-0! pic.twitter.com/UBzU1ycxUI — SNY Rangers (@SNYRangers) October 2, 2026

За гостите от Тампа Бей Никита Кучеров отбеляза почетното попадение, а Андрей Василевски спаси 20 удара на старта на кампанията за тима.

„Разочарованието за мен като треньор идва от липсата на отговор. Ясно е, че ще печелиш и ще губиш мачове, но отношението е решаващо. Днес липсваше отпор от наша страна, а това изобщо не е характерно за нашата съблекалня. Изглеждаше сякаш самият мач бе досадно задължение. Това ме притеснява, а не самият резултат на таблото“, заяви недоволният наставник на Лайтнинг Джон Купър.

Tampa Bay goal!



Scored by Nikita Kucherov with 12:01 remaining in the 2nd period.



Assisted by Ilya Mikheyev and Brayden Point.



New York: 3

Tampa Bay: 1#TBLvsNYR #NYR #GoBolts pic.twitter.com/i1WfnlYp0U — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 2, 2026

Зибанеджад откри резултата в полза на Рейнджърс след 5:34 минути игра при числено превъзходство, възползвайки се от добавка, след като изстрел на Дорофеев срещна напречната греда. Дорофеев, който премина в Ню Йорк след трансфер от Вегас Голдън Найтс срещу три избора от драфта и подписа седемгодишен договор за 77 милиона долара, удвои аванса в 10:51 минути на първата третина с директен удар след пас на Оливер Бьоркстранд.

„Всеки иска да бележи – затова ни плащат, това е част от работата. Чувството е страхотно, когато се разпишеш толкова бързо в новия си отбор“, сподели Дорофеев.

В началото на втория период Толванен направи резултата 3:0, след като подаването му към Уил Куили се отби от крака на защитника Шарл-Едуар Д'Асту и влезе в мрежата. Кучеров върна надеждите на Тампа Бей с попадение след рикошет в Ноа Лаба за 3:1, но Гейб Перо възстанови преднината от три гола за домакините в 16:01 минути на същата третина.

Въпреки че в последната част гостите играха близо седем минути при числено преимущество и дори извадиха Василевски два пъти за игра шестима на четирима, те отправиха скромните шест точни изстрела към Шестьоркин, преди самият страж да се разпише в празната врата.

Успехът бе юбилеен номер 100 за Шестьоркин в „Медисън Скуеър Гардън“, постигнат в едва 177 изиграни мача.

Стражът на тима се превърна в четвъртия най-бърз вратар в клубната история, достигнал границата от 100 победи на собствен лед. По-малко двубои за това постижение са били необходими единствено на Майк Рихтер (172 мача), Еди Джакомин (173) и Хенрик Лундквист (176).

Същевременно Зибанеджад реализира откриващото попадение в двубой за 60-и път с екипа на Рейнджърс. По този начин той изпревари Крис Крайдър (59) и се изкачи на второ място във вечната ранглиста на франчайза по този показател, изоставайки единствено от лидера Род Жилбер, който има 72 първи гола в срещи на отбора.

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