Юта Мамът разгроми Чикаго Блекхоукс с 6:0

Отборът на Юта Мамът откри новата кампания в Националната хокейна лига по категоричен начин, след като се наложи с убедителното 6:0 над гостуващия Чикаго Блекхоукс в зала „Делта Сентър“ в Солт Лейк Сити.

Вратарят Карел Веймелка отрази всички 15 изстрела към вратата си, записвайки девети мач без допуснат гол в кариерата си и първи такъв в домакински мач за франчайза. Дилън Гънтър се отличи с два гола, а новото попълнение Андърс Лий също се разписа при официалния си дебют за домакините.

Karel Vejmelka has given the @utahmammoth their first home @pepsi shutout in franchise history! 🙅‍♂️ pic.twitter.com/KTChLywTlk — NHL (@NHL) October 2, 2026

„Той действа със самочувствие и стабилност на леда. Когато трябваше да се намесва решително, направи страхотни спасявания. Определено останах много доволен от неговото представяне“, сподели старши треньорът на Юта Андре Турини по адрес на Веймелка.

Лий отбеляза при първата си поява за отбора, Майкъл Каркон добави гол и асистенция, а Клейтън Келър се отчете с два завършващи паса. Така Юта запази пълна успеваемост в откриващите си домакински срещи, печелейки и трите досегашни мача в историята на франчайза.

DYLAN GUENTHER HAS UTAH'S FIRST GOAL OF THE SEASON ON THE PP 🚨 pic.twitter.com/STAYOq0tlL — Gino Hard (@GinoHard_) October 2, 2026

Освен Лий други две нови попълнения на тима – Винсент Трочек и Андрю Пийк, също записаха точки в дебюта си за Юта, отчитайки се с по една асистенция. Общо 14 състезатели на Юта завършиха срещата с поне една точка в актива си, което представлява нов клубен рекорд.

За състава на Чикаго (0-2-0) вратарят Арвид Содерблом направи 26 спасявания. „Черните ястреби“ инкасираха втора поредна загуба на старта на своето турне от три гостувания, след като във вторник отстъпиха с 2:5 пред Вегас Голдън Найтс.

„Смятам, че взимахме решенията си твърде бавно. Мачът се игра на висока скорост, а те са изключително бърз състав. Просто не показахме нивото, на което реално сме способни“, коментира треньорът на гостите Джеф Блашил.

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