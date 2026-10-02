Едмънтън победи Ванкувър в мач с 16 гола, МакДейвид блесна с пет точки

Едмънтън Ойлърс записа зрелищен успех с 9:7 като гост на Ванкувър Канъкс в невероятно резултатен двубой в зала „Роджърс Арена“. Капитанът на гостите Конър МакДейвид изигра феноменален мач, записвайки гол и четири асистенции на сметката си.

С този успех Ойлърс си върнаха за поражението с 5:6 след продължение във вторник и си поделиха победите в откриващата серия от два поредни мача между съперниците.

FIRST CONNOR MCDAVID GOAL OF THE SEASON AND IT WAS GROSS 🤢 pic.twitter.com/5Zn0XN3XOy — NHL (@NHL) October 2, 2026

Освен МакДейвид с отлични изяви за Едмънтън се отличиха Леон Драйзайтъл с две попадения и голово подаване, Еван Бушар с гол и две асистенции, както и Каспери Капанен и Василий Подколзин, които добавиха по гол и пас. Врателят Девън Леви отрази 15 удара в официалния си дебют за тима след трансфера му от Бъфало Сейбърс през лятото.

Leon Draisaitl scores from a tight angle for his first of the season 😮‍💨 pic.twitter.com/mEfLLMRHcl — Sportsnet (@Sportsnet) October 2, 2026

За състава на домакините, който изоставаше с 2:8 в края на втората третина и почти сътвори невероятен обрат, Марко Роси се отчете с два гола и асистенция. Елиас Петерсон добави попадение и две завършващи подавания, а Брок Бозер, Пол Котър, Аршдийп Бейнс и Джейми Олексиак се разписаха по веднъж и записаха по една асистенция.

Kasperi Kapanen pulls off the Forsberg!! 😳 pic.twitter.com/a04R9uJBdZ — NHL (@NHL) October 2, 2026

Титулярният страж на Ванкувър Кевин Ланкинен инкасира осем гола от 20 изстрела и бе заменен в средата на втория период от Лееви Мерилейнен, който спаси 10 шайби при дебюта си след привличането му от Отава Сенатърс.

Гостите наложиха пълна доминация още в първата част. Подколзин откри при числено превъзходство след пас на Капанен, а Оуен Майкълс вкара дебютния си гол в НХЛ от подаване на Матьо Жозеф за 2:0. Само 16 секунди по-късно рикошет от кънката на защитника Том Виландер след удар на Бушар направи резултата класически, а Райън Шей покачи на 4:0 в самия край на периода след комбинация с Макдейвид.

COUNT IT. Rossi with his 2nd of the night! pic.twitter.com/q7D8Dg1OjB — Vancouver Canucks (@Canucks) October 2, 2026

Още в 27-ата секунда на втората част Драйзайтъл вкара куриозен гол за 5:0. Котър върна едно попадение за домакините, но Трент Фредерик бързо възстанови преднината от пет гола. След попадение на Бозер последваха две кошмарни грешки за Ванкувър при собствено числено преимущество - Макдейвид и Капанен наказаха съперника с голове при числено намален състав за аванс от 8:2. В последната десета от секундата на периода Бейнс намали на 8:3.

Заключителната третина предложи истинска драма. Роси наниза две бързи шайби, а Петерсон реализира при числено превъзходство, довеждайки резултата до 8:6. Надеждите на Ванкувър бяха прекършени от втория гол на Драйзайтъл при пауърплей десет минути преди края. В заключителните моменти Олексиак отбеляза дебютното си попадение за Канъкс, оформяйки крайното 9:7.

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