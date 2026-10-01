Питсбърг разгроми Филаделфия със 7:0 на старта на сезона в НХЛ

Отборът на Питсбърг Пенгуинс откри новата кампания в Националната хокейна лига по категоричен начин, след като разгроми домакина Филаделфия Флайърс със 7:0 в „Ексфинити Мобайл Арена“ в сряда вечер.

Дебютантът Никълъс Робъртсън блесна с две попадения за „пингвините“, а вратарят Артурс Шиловс отрази всичките 19 изстрела към мрежата си, за да запише мач без допуснат гол. Двубоят бе първи официален мач за двата тима през новия сезон.

WELCOME TO PITTSBURGH 😤



Nick Robertson scores his first goal as a Penguin 🐧 pic.twitter.com/fVs5miUpnZ — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) October 1, 2026

Филип Халандер завърши срещата с гол и две асистенции, Хендрикс Лапиер добави попадение и завършващо подаване, а във вратата на домакините се разписаха още Виле Койвунен, Евгени Малкин и Егор Чинахов.

Filip Hallander makes it FIVE-NOTHING for the Penguins and Flyers fans are STUNNED 🤯🫣 pic.twitter.com/zl84YI8BIg — Gino Hard (@GinoHard_) October 1, 2026

„Това е просто чудесен старт “, заяви капитанът на Питсбърг Сидни Кросби. - Влязохме в срещата с правилната нагласа. Това е първи мач и никой не очаква всичко да бъде перфектно, но показахме отлична работна етика и водени от нея, нещата просто се наредиха от само себе си.“

Стражът на Филаделфия Дан Владар направи 31 спасявания в трудна вечер срещу съперника, който през миналия сезон бе елиминиран от „летящите“ в шест срещи в първия кръг на Източната конференция.

„Мисля, че нещата се развиха по възможно най-лошия начин“, лаконичен бе защитникът на домакините Травис Санхайм.

Голова фиеста и силен дебют за новите попълнения

Робъртсън даде преднина на Питсбърг в 7:26 минута на първата третина, след като отклони подаване на Крис Летанг покрай Владар. Нападателят, който бе привлечен на 1 юли от Торонто Мейпъл Лийфс срещу избор в четвъртия кръг на драфта през 2028 година, отбеляза втория си гол в 11:52 минута на третия период. Ннеговият изстрел пропусна очертанията на вратата, но рикошира от мантинелата зад нея и влезе в мрежата след контакт с Владар за 6:0.

2ND OF THE GAME AND SHORTHANDED...



WHAT a Penguins debut for Nick Robertson who makes it 6-0 🚨🐧 pic.twitter.com/FIGuYdHxCR — Gino Hard (@GinoHard_) October 1, 2026

Освен Робъртсън, успешен първи официален мач за Пенгуинс изиграха Лапиер, както и защитниците Кейдън Корчак (две асистенции) и Деклан Карлайл (една асистенция).

Койвунен удвои резултата в 15:44 минута на първата част, възползвайки се от грешка при смяната на състава на Филаделфия. Той получи извеждащ пас от Самюел Жирар и реализира сам срещу Владар.

Във втория период Евгени Малкин направи 3:0 при числено превъзходство в 5:03 минута след двойно подаване с Лапиер и директен удар от левия кръг. Самият Лапиер покачи на 4:0 в 7:26 минута, преодолявайки нападателя на домакините Карл Грундстрьом, преди да насочи шайбата в близкия ъгъл. Пенгуинс привлякоха Лапиер от Вашингтон Кепиталс в края на юни и го обвързаха с двугодишен договор в началото на юли.

Халандер отбеляза за 5:0 в 10:23 минута на втората третина, след като се пребори със защитника Джейми Драйсдейл и добута свободна шайба под плонжа на вратаря.

Крайният резултат бе оформен от Егор Чинахов в 16:37 минута на третата част, когато руският нападател отклони изстрел на Ерик Карлсон при игра с човек повече на леда.

Исторически акценти от срещата

Питсбърг изравни клубния си рекорд за най-изразителна победа без допуснат гол срещу Филаделфия, повтаряйки успеха със 7:0 от 19 март 1988 година=

Евгени Малкин стана едва шестият хокеист в историята с поне 100 точки срещу Филаделфия. Пред него са само Сидни Кросби (140), Марио Лемьо (124), Яромир Ягър (120), Брайън Тротие (117) и Уейн Грецки (100). С 534-тия си гол в лигата Малкин изпревари Франк Маховлич и вече заема еднолично 36-о място във вечната ранглиста на реализаторите в НХЛ.

Evgeni Malkin with a SNIPE for his first of the season 🎯 pic.twitter.com/un041DTdpE — Sportsnet (@Sportsnet) October 1, 2026

Капитанът на Филаделфия Флайърс Шон Кутурие даде старт на своя 15-и сезон с екипа на тима. По този начин той изравни клубния рекорд на клубните легенди Боби Кларк и Клод Жиру за най-много изиграни кампании за франчайза.

Междувременно Сидни Кросби записа ново върхово постижение в историята на НХЛ, започвайки рекордния си 20-и сезон с капитанската лента.

Врарят Шиловс също остави своята следа, превръщайки се в едва петия страж в историята на лигата, който записва мач без допуснат гол в първия двубой от сезона в две поредни години. При откриването на миналата кампания той спаси 25 удара за чистата победа с 3:0 срещу Ню Йорк Рейнджърс.

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