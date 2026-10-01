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Овечкин е напълно възстановен и е готов за нови подвизи

  • 1 окт 2026 | 09:24
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Овечкин е напълно възстановен и е готов за нови подвизи

Нападателят на Вашингтон Кепитълс Александър Овечкин, водещ реализатор за всички времена в редовния сезон на Националната хокейна лига, се е възстановил напълно от контузията си и е готов за началото на новата кампания.

"Преодолях лека контузия, която получих по-рано по време на тренировъчния лагер, напълно съм здрав и готов за началото на сезона“,написа Овечкин в социалните мрежи.

Вашингтон ще играе като гост срещу настоящия носител на Купа "Стенли" в първия си двубой на 3 октомври.

Овечкин пропусна всички предсезонни мачове на Вашингтон. На 21 септември клубът обяви, че той е с контузия, но няколко дни след това руснакът поднови тренировки.

41-годишният Овечкин играе за Вашингтон Кепитълс от 2005-а, като спечели Купа "Стенли" с отбора през 2018-а. Руснакът счупи рекорда на Уейн Грецки за най-много голове в редовния сезон на НХЛ. Той трябва да отбележи още 11 попадения, за да подобри постижението на Грецки за общ брой голове (редовен сезон и плейофи).

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