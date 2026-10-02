Йордан Миленов: Футболен празник за хората

Утре в Каспичан, Ботев (Нови пазар) приема Вихрен (Сандански). Срещата е от предварителния кръг на турнира за купата на България.

„Нашата цел в турнира е да дойде добър отбор и да се получи празник за хората от общината ни. Вихрен е лидер на Втора лига, с амбиции да се изкачи в елита. Имат опитни футболисти, играли в Първа лига и в чужбина. Всичко това е показателно за класата на съперника. Като домакин, ние си имаме самочувствие. Ще излезем да се надиграваме и каквото стане“, коментира пред Sportal.bg играещия президент на Ботев Йордан Миленов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google