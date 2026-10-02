Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Националите тръгват за Исландия - очаквайте на живо!
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Нови пазар)

Йордан Миленов: Футболен празник за хората

  • 2 окт 2026 | 07:24
  • 113
  • 0
Йордан Миленов: Футболен празник за хората

Утре в Каспичан, Ботев (Нови пазар) приема Вихрен (Сандански). Срещата е от предварителния кръг на турнира за купата на България.

„Нашата цел в турнира е да дойде добър отбор и да се получи празник за хората от общината ни. Вихрен е лидер на Втора лига, с амбиции да се изкачи в елита. Имат опитни футболисти, играли в Първа лига и в чужбина. Всичко това е показателно за класата на съперника. Като домакин, ние си имаме самочувствие. Ще излезем да се надиграваме и каквото стане“, коментира пред Sportal.bg играещия президент на Ботев Йордан Миленов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Дъщерите на Илиян Филипов се сбогуваха с бизнесмена

Дъщерите на Илиян Филипов се сбогуваха с бизнесмена

  • 2 окт 2026 | 03:08
  • 5904
  • 1
Продължават разпитите на свидетели на убийството на Илиян Филипов

Продължават разпитите на свидетели на убийството на Илиян Филипов

  • 1 окт 2026 | 19:53
  • 1324
  • 0
Прокуратурата: Илиян Филипов и Славчо Мегеров са се познавали от доста време

Прокуратурата: Илиян Филипов и Славчо Мегеров са се познавали от доста време

  • 1 окт 2026 | 19:38
  • 8855
  • 0
Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

  • 1 окт 2026 | 19:14
  • 61807
  • 56
Официално: Орела се завърна в Монтана

Официално: Орела се завърна в Монтана

  • 1 окт 2026 | 18:29
  • 3023
  • 4
Защитник пред завръщане за Левски

Защитник пред завръщане за Левски

  • 1 окт 2026 | 17:42
  • 3959
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Националите тръгват за Исландия - очаквайте на живо!

Националите тръгват за Исландия - очаквайте на живо!

  • 2 окт 2026 | 07:20
  • 553
  • 3
Бразилец застава начело на националния ни отбор?

Бразилец застава начело на националния ни отбор?

  • 2 окт 2026 | 07:35
  • 64
  • 0
Апоел подчини непримирим Реал Мадрид във вълнуващо шоу в "Арена София"!

Апоел подчини непримирим Реал Мадрид във вълнуващо шоу в "Арена София"!

  • 1 окт 2026 | 21:18
  • 24664
  • 9
Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

  • 1 окт 2026 | 19:14
  • 61807
  • 56
Паметна първа победа за Юрген Клоп като селекционер

Паметна първа победа за Юрген Клоп като селекционер

  • 1 окт 2026 | 23:35
  • 30466
  • 18
Португалия и Дания предложиха шоу с шест гола в отсъствието на Кристиано Роналдо

Португалия и Дания предложиха шоу с шест гола в отсъствието на Кристиано Роналдо

  • 1 окт 2026 | 23:42
  • 22968
  • 80