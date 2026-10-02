Меси е само на една крачка от закупуването на испански клуб

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси е финализирал придобиването на испанския футболен отбор от втора дивизия Елденсе, като се очаква одобрение от регулаторните органи, съобщи клубът в четвъртък.

39-годишният Меси вече е мажоритарен собственик на втори клуб в Испания тази година, след като през април придоби УЕ Корнея от региона Каталония. Тимът на Корнея се състезава в дивизия Терсера федерасион, което е петото ниво на футбола в Испания.

Бившият нападател на Аржентина и Барселона, който в момента играе за Интер Маями, сключи миналия месец сделка за придобиване на всички акции на Елденсе, които до този момент бяха притежавани от колумбийска инвестиционна група – предишния мажоритарен акционер.

„Клуб Депортиво Елденсе официално обявява придобиването на клуба от Лео Меси, което бележи началото на нова и вълнуваща глава в историята на клуба, която обхваща повече от сто години“, написа Елденсе, основан през 1921 г., на уебсайта на клуба.

Отборът се надява, че сделката ще им даде тласък, тъй като в момента отборът заема 19-то място в Сегунда Дивисион с четири загуби в седем мача и се бори да избегне изпадането.

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