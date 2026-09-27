Литва и Азербайджан започнаха вихрено, но след това се неутрализираха

Отборите на Литва и Азербайджан си размениха по един гол за крайното 1:1 в двубой от втория кръг на група 2 на Лига “D”. И двете попадения паднаха още в първия четвърт час, като домакините поведоха с гол на Армандас Кучис от дузпа в 9-ата минута, но само пет по-късно Махир Емрели изравни след неубедителна намеса на вратаря.

Това беше втора среща за литовците, които преди дни стартираха с успех с 2:0 над другия участник в тази група - Лихтенщайн.

Литва и Азербайджан са двата тима, които в предишното издание на Лига на нациите изпаднаха от дивизия “С” в най-долното ниво на турнира. Те ще се срещнат отново още следващата неделя (4 октомври), но този път в Баку. Преди това в четвъртък азерите ще приемат и Лихтенщайн.

Важното е, че този сезон всички отбори от лига “D”, без значение от мястото си в крайното класиране, ще се изкачат в лига “C”, защото занапред надпреварата ще бъде редуцирана от четири на три дивизии.

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