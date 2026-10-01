Кейрош бе уволнен от Гана след лошия старт

Карлош Кейрош бе уволнен като селекционер на Гана след шокиращата загуба от Гамбия в мач от квалификациите аз Купата на африканските нации. Тимът е на последно място в група “С”, след като допусна поражение и от Кот Д’Ивоар няколко дни по-рано.

Първоначално Кейрош нямаше намерение да подава оставка, въпреки че Гана допусна шест гола в два мача. 73-годишният специалист се извини на феновете и се оправда с отсъствието на някои играчи. След разговори с Ганайската футболна федерация двете страни стигнаха до разбирателство да се разделят.

Carlos Queiroz and GFA mutually agree to terminate contract https://t.co/QCQ1YmZu8i — 🇬🇭 Ghana Football Association (@ghanafaofficial) October 1, 2026

Бившият асистент на Алекс Фъргюсън в Манчестър Юнайтед бе назначен през април с договор за четири месеца. Той води тима на Световното първенство през лятото, където “Черните звезди” отпаднаха на 1/16-финалите от Колумбия. След турнира Кейрош обяви, че напуска, но малко по-късно се разбра с местната федерация да остане за квалификациите аз Купата на африканските нации.

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