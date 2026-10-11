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Бетис пак измести Реал Мадрид след голово зрелище

  • 11 окт 2026 | 21:35
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Бетис пак измести Реал Мадрид след голово зрелище

Бетис записа шестата си победа в Ла Лига от началото на сезона, след като надигра с 5:2 на свой терен отбора на Осасуна. Така тимът на Мануел Пелегрини отново измести Реал Мадрид от третото място във временното класиране и е с равен точков актив с Атлетико Мадрид, който е втори. За Осасуна пък това бе пети пореден мач без победа, като в четири от тях тимът от Палмплона записа загуби.

Бетис имаше сериозно предимство от самото начало и само след половин час игра вече имаше преднина от два гола. Иско откри резултата в 10-ата минута, когато бе точен от дузпа, а в 31-вата Ез Абде удвои, след като бе изведе от Кучо Ернандес и стреля в близкия ъгъл.

Само три минути след началото на втората част Анте Будимир си отбеляза автогол, с което преднината на Бетис стана три гола. Много скоро след това обаче хърватинът изкупи вината си, след като този път се разписа в правилната врата. Белерин изгуби топката, Раул Гарсия опита да мине покрай вратаря, но кълбото се озова в краката на Будимир, който се разписа въпреки опитите на Натан да блокира на голлинията. Само пет минути след това Раул Гарсия Де Аро вкара нов гол за Осасуна, след като засече отблизо от въздуха центриране на Катена.

В 67-ата минута Иско отбеляза втория си гол в мача, след като се възползва от хаотични действия на защитата на гостите в наказателното поле.

В шестата минута на добавеното време Хосе Антонио Моранте оформи крайния резултат след удар от около 25 метра и рикошет в противников бранител.

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Снимки: Imago

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