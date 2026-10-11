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Гатузо се ядоса въпреки победата: Сякаш отново наблюдавахме втората част срещу Милан

  • 11 окт 2026 | 21:42
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Въпреки че Лацио записа домакинска победа с 3:1 над Монца, наставникът Дженаро Гатузо остана недоволен от представянето на своя тим през второто полувреме на мача. “Орлите” поведоха с 2:0 през първата част, но веднага след почивката допуснаха гол и се отърваха от изравнително попадение. Ето защо техният треньор си припомни равенството 2:2 с Милан, когато “орлите” профукаха аванс от два гола.

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“Не бива да допускаме да играем така през второто полувреме. Това не се случва за първи път. Сякаш отново наблюдавахме втората част срещу Милан. Поздравих момчетата за първото полувреме, но след това не играха правилно. Въобще ни нямаше при вторите топки и не съществувахме през първите 25 минути след почивката. Поздравления за момчетата за представянето им през първата част, но второто полувреме беше същото като срещу Милан. Трябва да излезем и да вършим нещата, които знаем как да правим, а не да се опитваме да контролираме играта. Бяхме добри през първото полувреме, но разбира се, че ще допускаме грешки, ако се опитнаме да контролираме играта при аванс от 2:0. Необходимо е да се подобрим в това отношение. Това, че сме втори в класирането? Трябва да гледаме нещата ден за ден. Знаете също толкова добре, колкото и аз, какво е да играеш на такъв стадион. Не е лесно, но следваме нашия път и ще видим къде ще стигнем”, коментира Гатузо след срещата.

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Снимки: Gettyimages

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