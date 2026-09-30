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Драган Нешич: Всички трябва да работим за развитие на женското направление

  • 30 сеп 2026 | 15:06
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Наставникът на женския волейболен тим Левски Драган Нешич заяви, че има уникалната възможност да работи при невероятни добри условия в София. „Работил съм на много места, но тук е уникално. Тренираме на три игрща и разполагам с петима треньори. Такова нещо трудно може да намерите“, заяви Нешич при представянето на отбирите на синия клуб за новия сезон.

А дали е способен Левски да детронира хегемона Марица специалистът сподели следното: „Нямам точен отговор на този въпрос. Целта не е нито шампионската титла, нито купата. Не защото не ги искаме. Нашата основна задача е преди всичко да вдигнем техническото качество на отбора. По този начин да помогнем, за да се вдигне нивото на женския национален отбор. И ние, и Марица имаме една голяма задача да коригираме в положителна посока качеството на женското направление в България и се надявам и всички останали клубове да бъдат с нас. Разбира се, Левски е един голям клуб и ние искаме да печелим във всеки един мач, но аз преди всичко искам да започнем да играем по-качествен волейбол“, е мнението на Нешич.

Левски прави много сериозна подготовка за новия сезон. Преди две седмици дамите на Нешич играха контроли в Сърбия, след което гостуваха в Солун. Този петък и събота пък в залата на сините за проверки ще гостува силния състав на ПАОК.

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