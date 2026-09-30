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CEV възхитена от зрителите на ЕвроВолей 2026 в София

  • 30 сеп 2026 | 17:03
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CEV възхитена от зрителите на ЕвроВолей 2026 в София

Европейската волейболна конфедерация изрази възхищение от зрителския интерес към мачовете от Евро 2026 в София. Водещият материал в официалния сайт разказва как шест от двубоите в българската столица са сред десетте най-посетени в турнира тази есен.

"Мачът България-Полша се превърна в най-гледаното шоу на Европейското първенство тази година. Двубоят на 16 септември, спечелен от отбора на Джанлоренцо Бленджини с драматичното 3:2, беше гледан от рекордните 13 186 зрители. България бе един от домакините заедно с Италия, Финландия и Румъния.

С домакинството си на турнира София се утвърди като централен хъб на енергията и зрителския интерес. Три от мачовете в столицата предизвикаха по-голям зрителски интерес, отколкото финалната четворка в Милано.

Третото и четвъртото място са за двубоите България-Германия (12 198 зрители) и България-Украйна (11 1689).

Чак на пета позиция се нарежда финалът между Полша и Франция, на който присъстваха 11 118 души.

Всяка от срещите на България в София е сред Топ 10 на най-посетените двубои. Единствено битката между Финландия и Белгия в Тампере успя да се "промъкне" до втората позиция с 12 338 фенове.

В класацията на десетте най-посетени мача на Европейското първенство са още България-Португалия (седми, 10 678 зрители), България-Израел (осми, 9865 зрители) и България-Република Северна Македония (десети, 8892 зрители)", се казва в съобщението на Европейската конфедерация, публикувано в официалния сайт на БФВ.

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