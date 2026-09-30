ВК Левски с големи амбиции във всички направления

Ръководството на ВК Левски организира медиен ден преди началото на сезона. За мъжете предстои турнир за Суперкупата на България след две седмица в залата на сините, защита на титлата и участие в европейската шампионска надпревара. За дамите на Нешич пък голямата цел е да детронират хегемона Марица.

В двата водещи тима на Левски има доста нови попълнения, което означава, че ще е нужно време да сработване на терена. Новият спортен директор Евгени Иванов пък обяви дългосрочна стратегия, която включва освен успехи на представителните отбори мъже и жени и задължителна водеща роля в на клуба при подрастващите. Иванов, който бе голяма звезда на ЦСКА като състезател, приема синьото предизвикателство като професионалист в съвременните житейски реалности.

А днес пред камерите на репортерите застанаха Джоана Алкантара, Мила Пашкулева и Димана Иванова от жените, както Тодор Скримов, Кристиян Титрийски и Светослав Иванов от мъжкия тим. Естествено думата получиха треньорите Николай Желязков и Драган Нешич, както и Евгени Иванов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google