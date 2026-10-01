Даниел Кормие: Пред Джъстин Гейджи няма лесни варианти

Джъстин Гейджи в момента държи всички козове като шампион на UFC в лека категория, но според Даниел Кормие той трябва да бъде изключително предпазлив при избора как точно да завърши забележителната си кариера.

През изминалия юни, по време на събитието UFC Белия дом, Гейджи сътвори едно от най-впечатляващите представяния в историята на ММА. Той нокаутира Илия Топурия в четвъртия рунд, поднасяйки огромна изненада, отнемайки непобедения му статут и завоювайки безспорния пояс. В момента 37-годишният шампион обмисля следващите си стъпки с прицел към защита на титлата през 2027 г. Кандидатите са ясни – категоричният претендент номер едно Арман Царукян, идващ след атрактивен нокаут над Маурисио Руфи на UFC 331, както и Топурия, който настоява за реванш. Пред Гейджи стои и опцията просто да се оттегли от спорта на самия връх.

В своя канал в YouTube Кормие коментира бъдещето на американеца и обясни защо вземането на решение ще бъде толкова трудно.

„Когато анализираш Гейджи и начина, по който говори за бъдещето си и следващите битки, има няколко фактора, на които трябва да се обърне сериозно внимание“, заяви Кормие. „Първо, той е на 37 или 38 години. Това е сериозна възраст, особено в тази динамична категория.“

„Освен това трябва да си припомним UFC Свобода 250, когато по време на подготовката майката на Джъстин съвсем открито заяви, че иска той да спре с битките. Непосредствено след събитието изглеждаше, че той ще се вслуша в молбата ѝ и ще се откаже. Но онзи вътрешен огън, който го прави толкова специален за всички, отново започва да те тегли. Виждаш как друг класен боец прави силен мач и си казваш: ‚Това ли е следващият съперник?‘“

Царукян направи всичко възможно, за да изглади понякога сложните си отношения с UFC и да повиши популярността си извън клетката. Това бе наложително след оттеглянето му в последния момент от шампионския сблъсък срещу Ислам Махачев на UFC 311 – ход, който навреди на репутацията му пред феновете и изпълнителния директор на организацията Дейна Уайт.

След категоричната си победа над Руфи, Царукян изглежда разполага с безспорни аргументи за титлата. Големият въпрос е дали Гейджи проявява интерес да му даде този шанс.

„Той самият каза, че вратата за Арман е отворена, ако реши да поеме по този път“, допълни Кормие. „Арман Царукян в момента е огромна звезда. Публиката го цени заради усилията му да се наложи и извън октагона, но Гейджи би бил сериозен аутсайдер в такъв двубой. Дори по-голям, отколкото заслужава след видяното на UFC Свобода 250. Въпросът обаче е, че както самият Джъстин призна, тогава направи мача на живота си.“

„Способен ли е да го повтори отново? А това ще е задължително, за да преодолее Арман Царукян. И дали изобщо има желание за това?“

Зад „втората врата" стои Топурия, който претендираше за статута на най-добрия боец в ММА независимо от категорията, след като стана шампион в категории перо и лека, записвайки нокаути над величия като Чарлз Оливейра, Макс Холоуей и Александър Волкановски.

Дилемата тук е дали Гейджи вярва, че може да надгради над това, което постигна в първия им сблъсък.

„Илия Топурия е вторият избор“, отбеляза Кормие. „Но това отново крие огромни рискове. Макар Джъстин да постигна победата, имаше епизоди, в които Илия го нарани сериозно. Джъстин честно анализира двубоя и тактиката си, а е сигурно, че Илия ще се опита да изчисти елементите, в които изпита затруднения – ритъма и тайминга на ударите. Илия ще ги поправи. Би било интересно да видим какви ще са коефициентите за подобен реванш.“

„Дори и Джъстин да избере този път – какво още има да доказва? Той вече го надигра на най-голямата сцена, на която UFC някога е стъпвал. Това просто не изглежда като правилния избор за него.“

Ключовият фактор в крайното решение на шампиона вероятно ще бъде финансовото възнаграждение, което UFC ще предложи. Гейджи е сред най-популярните фигури в бойните спортове и си е осигурил стабилно състояние, заработвайки 17 бонуса в 16 срещи за организацията. Само за триумфа си на UFC Белия дом той прибави допълнителни 825 хиляди долара благодарение на отличията за „Битка на вечерта“ и „Представяне на вечерта“.

В ролята си на шампион Гейджи получава най-високите хонорари в кариерата си, а Кормие напълно разбира стремежа към максимизиране на приходите преди окончателното оттегляне. Въпреки това преследването на поредния голям чек винаги крие опасности.

„Ако спечели, парите ще станат още повече и изкушението да се върне отново ще се засили“, подчерта Кормие. „Този процес никога не спира. Принципът в спорта е шампионът да се оттегли, когато времето му изтече. Когато моментът дойде, някой друг му посочва изхода. Но докато шампионът показва, че все още може да се бие, парите ще продължат да идват, а от това изкушение – независимо дали целта ти са парите или не – е изключително трудно да се откажеш.“

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