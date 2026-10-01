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Борците ни до 15 години втори на Балканиадата в Хърватия

  • 1 окт 2026 | 11:33
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Борците ни до 15 години втори на Балканиадата в Хърватия

Отборът на България за момчета до 15 години зае второ място в свободния стил на Балканиадата по борба в Копривница, Хърватия.

Тимът спечели девет медала, от които три титли, два сребърни и четири бронзови отличия, като събра 185 точки. на първо място е Турция със 198 точки (4-1-3), трети са борците на Република Северна Македония (1-1-1).

Шампиони станаха Онур Данаджиев (48 кг), Петро Карлангач (52 кг) и Виктор Беждремов (57 кг). Първите двама спечелиха български финали. Данаджиев се наложи над Аспарух Атанасов с 2:0 за първото място при 48-килограмовите, а Беждремов преодоля Емре Мюмюнов, европейски вицешампион от миналия сезон, с 5:4 в категория до 57 кг. Карлангач, който тази година стана трети в Европа, бе убедителен срещу турчина Мохамед Сари във финала при 52 килограмовите.

Със сребро се окичиха Слав Славов (38 кг) и Иван Младенов (85 кг). Бронз взеха Валери Чулов (41 кг), Кристиян Михайлов (44 кг), Борис Борисов (68 кг) и Ефе Юмеров (75 кг).

Класиците също завършиха втори със 152 точки и спечелени общо седем медала (2-1-5). Шампиони станаха Иван Александров (41 кг), победил на финала турчина Ефикан Коч с 9:0, както и на Огнян Бургазов (44), преборил се за титлата срещу Али Чифчи, също от Турция, с 8:0.

Сребро добави Камен Боргоджийски (85 кг), а бронз Михаил Кючюков (38 кг), Робърт Димитров (52 кг), Камен Горанов и Манол Николов (62 кг), Валентин Герджиков (68 кг). Първи отново са турците с 220 точки (6-2-2), а трети са домакините от Хърватия с 87 (0-1-1).

Момичетата също са втори на Блаканите, след като събраха 122 точки и спечелиха две титли и четири бронза.

Сребро взеха Иванина Иванов, европейска вицешампионка от тази година, която на финала тушира Назар Кескин (Турция) в категория до 50 кг, както и Вероника Стоилова след бърз туш за 37 секунди срещу румънката Бриана Ангер. Бронз добавиха Яна Ангелова (39 кг), Стефани Пондалова (54 кг), Деница Петрова (58 кг), Весислава Стоилова (62 кг).

Класирането оглави тимът на Турция с 225 точки (6-3-1), трети са румънките със 120 (2-3-0).

Днес започва надпреварата при кадетите до 17 години.

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