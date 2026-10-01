Тъжна вест: Почина първият треньор на легендата Боян Радев

На 94-годишна възраст почина Слав Славов, първият треньор на двукратния олимпийски шампион на България Боян Радев.

Сред неговите възпитаници са плеяда от изявени борци - Георги Мърков, също златен олимпийски медалист, петкратият световен шампион и трикратен олимпийски вицешампион Александър Томов, трикратен европейски първенец Христо Трайков и много други.

"Българската федерация по борба изказва искрени съболезнования на семейството и близките му. Датата и мястото на поклонението ще бъдат обявени допълнително. Поклон пред паметта му!", написаха от родната федерация.

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