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България с деветима джудисти на Световното в Баку

  • 1 окт 2026 | 11:36
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България с деветима джудисти на Световното в Баку

България ще бъде представена от девет състезатели на Световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан.

Схватките започват в неделя, а жребият ще бъде теглен в събота, 3 октомври.

На шампионата ще участват най-добрите родни състезатели, водени от опитния Ивайло Иванов (90 кг), участник на три олимпиади и носител на куп отличия от престижни състезания.

В надпреварата ще се включат 634 джудисти от 96 държави. В първия ден, неделя 4 октомври, е надпреварата в най-леките категории - 60 кг при мъжете и 48 кг при жените без българско участие.

Първи на татамито от родните джудисти ще излязат Габриела Димитрова (52 кг) и Боян Йотов (66 кг) - в понеделник, 5 октомври.

Българската делегация е водена от президента на федерацията Румен Стоилов. В треньорския щаб освен селекционерът Георги Георгиев, бронзов олимпийски медалист, който наскоро стана и световен шампион за ветерани, са помощник треньорите Ганчо Дойков и Красимир Христов.

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