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Осем българчета са четвъртфиналисти в европейската квалификация за "Малките асове" в Пловдив

  • 1 окт 2026 | 08:45
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Осем българчета са четвъртфиналисти в европейската квалификация за "Малките асове" в Пловдив

Максим Табаков, Давид Стоянчов, Ивелин Василев, Микаел Иванов и Георги Минков при юношите, както и Ния Проданова, Ния Синчанова и Рая Карабова при девойките се класираха за четвъртфиналите на европейската квалификация за „Малките асове" – едно от най-престижните състезания в европейския тенис. Турнирът със статут на световно първенство до 14 години в зала ще се проведе през януари в Тарб (Франция), а за първи път български състезатели са в привилегирована позиция за участие в него.

Квалификациите се провеждат на кортовете на ТК „Макс Про 2020", като в тях участват 32 тенисисти от цяла Европа, родени през 2014 г. и разпределени в групи по четири. Завършилите на първите две места във всяка група се класираха за елиминациите, които ще определят шампиона и притежателя на „уайлд кард" за „Малките асове".

Момчета, ¼-финали:

Максим Табаков – Роберт Натан Вайнберг (Молдова)

Микаел Иванов – Давид Стоянчов

Ивелин Василев – Георги Минков

Филип Иванович (Сърбия) – Лукас Лоринчик (Словакия)

Момичета, ¼-финали:

Ния Синчанова – Ния Проданова

Рая Карабова – Мария Сходнова (Кипър)

Алона Пейгър (Украйна) – Вишня Митич (Сърбия)

Паулина Деметерова (Словакия) – Анастасия Йосан (Молдова)  

Резултати от сряда:

Момчета

Група А

Максим Табаков – Кирил Погор (Молдова) 6:0, 6:2

Давид Стоянчов – Борис Терзийски 6:1, 6:0

Група B

Ивелин Василев – Филип Иванович (Сърбия) 6:4, 7:5

Джоузеф Ясин – Янис Хантиг (Румъния) 0:6, 0:6

Група C

Микаел Иванов – Радослав Минков 6:1, 6:2

Роберт Натан Вайнберг (Молдова) – Амар Юсуфи (Косово) 6:1, 6:0

Група D

Георги Минков – Господин Иванов 6:0, 6:1

Никола Шопов – Лукас Лоринчик (Словакия) 0:6, 1:6

Момичета

Група А

Ния Проданова – Беатрис Бойко (Румъния) 6:4, 6:4

Алона Пейгър (Украйна) – Лола Тот (Унгария) 7:6, 6:3

Група B

Ния Синчанова – Малда Адеми (Косово) 6:0, 6:0

Мария Сходнова (Кипър) – Андрея Нур (Молдова) 6:2, 3:6, 6:1

Група C

Кайра Алексиева – Вишня Митич (Сърбия) 6:2, 3:6, 2:6

Паулина Деметерова (Словакия) – Вира Строкан (Украйна) 7:5, 6:4

Група D

Рая Карабова – Александра Чочкова 6:2, 6:2

Екатерина Сходнова (Кипър) – Анастасия Йосан (Молдова) 6:4, 6:4

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