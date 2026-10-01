Осем българчета са четвъртфиналисти в европейската квалификация за "Малките асове" в Пловдив

Максим Табаков, Давид Стоянчов, Ивелин Василев, Микаел Иванов и Георги Минков при юношите, както и Ния Проданова, Ния Синчанова и Рая Карабова при девойките се класираха за четвъртфиналите на европейската квалификация за „Малките асове" – едно от най-престижните състезания в европейския тенис. Турнирът със статут на световно първенство до 14 години в зала ще се проведе през януари в Тарб (Франция), а за първи път български състезатели са в привилегирована позиция за участие в него.
Квалификациите се провеждат на кортовете на ТК „Макс Про 2020", като в тях участват 32 тенисисти от цяла Европа, родени през 2014 г. и разпределени в групи по четири. Завършилите на първите две места във всяка група се класираха за елиминациите, които ще определят шампиона и притежателя на „уайлд кард" за „Малките асове".
Момчета, ¼-финали:
Максим Табаков – Роберт Натан Вайнберг (Молдова)
Микаел Иванов – Давид Стоянчов
Ивелин Василев – Георги Минков
Филип Иванович (Сърбия) – Лукас Лоринчик (Словакия)
Момичета, ¼-финали:
Ния Синчанова – Ния Проданова
Рая Карабова – Мария Сходнова (Кипър)
Алона Пейгър (Украйна) – Вишня Митич (Сърбия)
Паулина Деметерова (Словакия) – Анастасия Йосан (Молдова)
Резултати от сряда:
Момчета
Група А
Максим Табаков – Кирил Погор (Молдова) 6:0, 6:2
Давид Стоянчов – Борис Терзийски 6:1, 6:0
Група B
Ивелин Василев – Филип Иванович (Сърбия) 6:4, 7:5
Джоузеф Ясин – Янис Хантиг (Румъния) 0:6, 0:6
Група C
Микаел Иванов – Радослав Минков 6:1, 6:2
Роберт Натан Вайнберг (Молдова) – Амар Юсуфи (Косово) 6:1, 6:0
Група D
Георги Минков – Господин Иванов 6:0, 6:1
Никола Шопов – Лукас Лоринчик (Словакия) 0:6, 1:6
Момичета
Група А
Ния Проданова – Беатрис Бойко (Румъния) 6:4, 6:4
Алона Пейгър (Украйна) – Лола Тот (Унгария) 7:6, 6:3
Група B
Ния Синчанова – Малда Адеми (Косово) 6:0, 6:0
Мария Сходнова (Кипър) – Андрея Нур (Молдова) 6:2, 3:6, 6:1
Група C
Кайра Алексиева – Вишня Митич (Сърбия) 6:2, 3:6, 2:6
Паулина Деметерова (Словакия) – Вира Строкан (Украйна) 7:5, 6:4
Група D
Рая Карабова – Александра Чочкова 6:2, 6:2
Екатерина Сходнова (Кипър) – Анастасия Йосан (Молдова) 6:4, 6:4Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google