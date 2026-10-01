Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Порто

Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите ATP Challenger 125 в Порто (Португалия) с награден фонд 203 900 евро.

28-годишният Донски и Филип Пиечонка (Полша), поставени под №3 в схемата, победиха убедително с 6:1, 6:4 Майкъл Гертс (Белгия) и Виджай-Сундар Прашант (Индия) за 52 минути игра.

Донски и Пиечонка спечелиха пет поредни гейма от 1:1 до 6:1 в първия сет. Българинът и полякът пробиха още в третия гейм на втората част за 2:1 и запазиха преднината си за крайното 6:4.

За място на полуфиналите Донски и Пиечонка ще играят срещу Ариел Бехар (Уругвай) и Джошуа Парис (Великобритания).

За победата си в сряда Донски заработи 25 точки за световната ранглиста на двойки, в която през тази седмица е под №84.

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