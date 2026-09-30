Седем българчета се класираха за четвъртфиналите на турнира от Тенис Европа в Пловдив

Седем български тенисисти (трима юноши и четири девойки) се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира до 14 години от трета категория на Тенис Европа в Пловдив. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на базата на ТК „Локомотив".
За четвъртфиналите на сингъл при юношите се класираха Христо Рашков, Златан Йорданов и Андрей Андреев.
Юноши, 1/8-финали
№2 Христо Рашков – Арсений Карманов (Русия) 6:1, 6:1
№3 Златан Йорданов – Иван Илиев 6:3, 6:3
Андрей Андреев – №6 Андреа Белики (Франция) 2:6, 7:6, 7:5
№4 Александър Гендов – Рафаел Масиер (Великобритания) 4:6, 6:7
Митко Генов – №7 Микита Бєлополски (Украйна) 0:6, 0:6
№1 Камерън Рей (Великобритания) – Тео Барто (Франция) 6:3, 6:4
№8 Влад-Андрей Настасе (Румъния) – Александър Спанос (Гърция) 7:6, 6:0
№5 Лукас Гондовиджая (Австрия) – Виктор Дамянов (Германия) 7:5, 6:0
Юноши, 1/4-финали
№2 Христо Рашков – №5 Лукас Гондовиджая (Австрия)
№3 Златан Йорданов – №8 Влад-Андрей Настасе (Румъния)
Андрей Андреев – Рафаел Масиер (Великобритания)
№1 Камерън Рей (Великобритания) – №7 Микита Бєлополски (Украйна)
За четвъртфиналите на сингъл при девойките се класираха Никол Бюлбюлева, Вивиан Бесалева, Татиана Чушева и Лора Георгиева.
Девойки, 1/8-финали
№1 Никол Бюлбюлева – Адриана Василева 6:3, 6:0
№4 Татиана Чушева – Дария Меруем Пекдемир (Турция) 6:1, 6:0
№6 Лора Георгиева – Лара Мохамед (Великобритания) 6:2, 6:2
№7 Вивиан Бесалева – Яна Фрасенюк (Румъния) 6:0, 6:2
Дениз Николчева – №5 Нела Блажейова (Чехия) 3:6, 0:6
Андрея Николова – №3 Анна Клюковска (Украйна) 1:6, 0:6
№8 Каролина Будикянова – Бианка Мария Данис (Румъния) 1:6, 2:6
Нерина Прашкова – №2 Елизавета Ксонзенко (Украйна) 0:6, 0:6
Девойки, 1/4-финали
№1 Никол Бюлбюлева – №5 Нела Блажейова (Чехия)
№4 Татиана Чушева – Бианка Мария Данис (Румъния)
№6 Лора Георгиева – №2 Елизавета Ксонзенко (Украйна)
№7 Вивиан Бесалева – №3 Анна Клюковска (Украйна)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google