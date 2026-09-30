Седем българчета се класираха за четвъртфиналите на турнира от Тенис Европа в Пловдив

Седем български тенисисти (трима юноши и четири девойки) се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира до 14 години от трета категория на Тенис Европа в Пловдив. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на базата на ТК „Локомотив".

За четвъртфиналите на сингъл при юношите се класираха Христо Рашков, Златан Йорданов и Андрей Андреев.

Юноши, 1/8-финали

№2 Христо Рашков – Арсений Карманов (Русия) 6:1, 6:1

№3 Златан Йорданов – Иван Илиев 6:3, 6:3

Андрей Андреев – №6 Андреа Белики (Франция) 2:6, 7:6, 7:5

№4 Александър Гендов – Рафаел Масиер (Великобритания) 4:6, 6:7

Митко Генов – №7 Микита Бєлополски (Украйна) 0:6, 0:6

№1 Камерън Рей (Великобритания) – Тео Барто (Франция) 6:3, 6:4

№8 Влад-Андрей Настасе (Румъния) – Александър Спанос (Гърция) 7:6, 6:0

№5 Лукас Гондовиджая (Австрия) – Виктор Дамянов (Германия) 7:5, 6:0

Юноши, 1/4-финали

№2 Христо Рашков – №5 Лукас Гондовиджая (Австрия)

№3 Златан Йорданов – №8 Влад-Андрей Настасе (Румъния)

Андрей Андреев – Рафаел Масиер (Великобритания)

№1 Камерън Рей (Великобритания) – №7 Микита Бєлополски (Украйна)

За четвъртфиналите на сингъл при девойките се класираха Никол Бюлбюлева, Вивиан Бесалева, Татиана Чушева и Лора Георгиева.

Девойки, 1/8-финали

№1 Никол Бюлбюлева – Адриана Василева 6:3, 6:0

№4 Татиана Чушева – Дария Меруем Пекдемир (Турция) 6:1, 6:0

№6 Лора Георгиева – Лара Мохамед (Великобритания) 6:2, 6:2

№7 Вивиан Бесалева – Яна Фрасенюк (Румъния) 6:0, 6:2

Дениз Николчева – №5 Нела Блажейова (Чехия) 3:6, 0:6

Андрея Николова – №3 Анна Клюковска (Украйна) 1:6, 0:6

№8 Каролина Будикянова – Бианка Мария Данис (Румъния) 1:6, 2:6

Нерина Прашкова – №2 Елизавета Ксонзенко (Украйна) 0:6, 0:6

Девойки, 1/4-финали

№1 Никол Бюлбюлева – №5 Нела Блажейова (Чехия)

№4 Татиана Чушева – Бианка Мария Данис (Румъния)

№6 Лора Георгиева – №2 Елизавета Ксонзенко (Украйна)

№7 Вивиан Бесалева – №3 Анна Клюковска (Украйна)

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