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Хуан Куадрадо беше посрещнат като Юда в първия си мач обратно в Колумбия

  • 30 сеп 2026 | 17:54
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Хуан Куадрадо беше посрещнат като Юда в първия си мач обратно в Колумбия

Хуан Куадрадо, който има 116 мача за националния отбор на Колумбия, беше посрещнат изключително враждебно от феновете на родния си клуб Индепендиенте Меделин в първия си мач обратно в своята страна.

Въпреки че в миналото 36-годишният играч е признавал, че се е надявал отново да облече екипа на Индепендиенте, в началото на месеца той подписа с друг колумбийски отбор - Милионариос. По ирония на съдбата неговият дебют с новия му тим беше именно при гостуване на клуба от Меделин. Куадрадо излезе с капитанската лента на състава от Богота и прекара на терена 59 минути в мача, завършил при резултат 2:2. При всяко негово докосване на топката домакинските фенове го освиркваха, като дори имаше транспарант, на който лицето му беше задраскано с хикс, а надписът гласеше: “Днес ни гостува Юда, предателя”.

Наставникът на Милионариос Алберто Гийелмо изрази своето огорчение от това поведение на привържениците. “Доволен съм от дебюта на Кудрадо, но също така и тъжен от начина, по който беше посрещната звезда от неговия ранг. Наистина е болезнено да се види това. Но както се казва, такъв е футболът, а той е играч от голяма класа и с богат опит, като със сигурност го е приел добре. Въпреки това трябва да посрещаме такива големи фигури с отворени обятия и с много щедрост, радост и удовлетворение”, заяви треньорът относно крилото, което е играло в отбори като Челси, Ювентус и Интер и има 13 трофея в Италия и Англия.

Самият Куадрадо също коментира ситуацията. “Оттук съм тръгнал - тази страхотна и мощна фен база. Понякога тези неща се случват във футбола и мисля, че Бог ми отвори вратата в Милионариос. Много съм щастлив и доволен, въпреки че понякога хората не го разбират. Има възможността да почукам на вратата тук, но никога не получих предложение. След това, слава богу, дойде Милионариос и много съм радостен, моето семейство - също. Надяваме се, с помощта на Бог, всичко да мине много добре”, коментира той.

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Снимки: Gettyimages

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