Одри Веро: Лъвицата на пистата, която превзе световния връх на 800 метра

Швейцарската сензация Одри Веро направи изумителен скок до върха в бягането на 800 метра, превръщайки се в доминантната фигура на дисциплината през сезона. Едва 22-годишна, атлетката впечатлява не само с резултатите си, но и с коренната трансформация, през която преминава в момента, в който стъпи на пистата.

“Докато израствах, винаги наблюдавах спринтьорите. Те понякога са доста екстравагантни, а аз по природа не съм такава“, споделя Веро. “Тяхното поведение обаче ми показа, че мога да показвам повече увереност, защото в живота съм изключително срамежлива и имах нужда от тази смелост.“

След всеки свой триумф Веро празнува с характерен жест с разперени като нокти пръсти. Този ритуал датира от детството ѝ, когато баща ѝ Клод я насърчавал да забрави стеснителността и да бъде “лъв на пистата“. Стилът ѝ на бягане отразява точно тази безстрашност – тя диктува бясно темпо още от самото начало, принуждавайки конкурентките си да я преследват.

“Когато съм на пистата, се превръщам в съвсем различен човек“, признава швейцарката. “Това са две отделни личности в мен. Изключително щастлива съм, че открих онова свое лице, което е способно да бяга бързо и с непоколебима увереност.“

Сезон на абсолютна доминация

Настоящата кампания се превърна в истински триумф за Веро. Тя стартира със сребърен медал на Световното първенство в зала през март, отстъпвайки единствено на британката Кийли Ходжкинсън. На открито швейцарката остана непобедена, въпреки че преживя падане в полуфиналите на Европейското първенство. След като беше допусната до финала, тя безапелационно грабна златото, а по-късно спечели финала на Диамантената лига и трофея от шампионата Ultimate на Световната атлетика.

В Стокхолм през юни Веро влезе в историята като едва третата жена, преодоляла бариерата от една минута и 54 секунди, фиксирайки 1:53.98 минути. Седмици по-късно в Париж тя подобри националния рекорд на Швейцария до 1:53.80 минути, доближавайки се плътно до легендарния световен рекорд на Ярмила Кратохвилова (1:53.28 минути).

Първоначалните цели на състезателката преди началото на 2026 година са били значително по-скромни: медал от Eвропейското първенство, победа във финала на Диамантената лига и леко подобрение на предишния ѝ национален рекорд от 1:55.91 минути. Световният рекорд обаче остава голямото вдъхновение пред нея. “Това е страхотна мотивация, макар и да не беше първостепенната ми цел за този сезон. Знам, че един ден този рекорд ще бъде подобрен и това е прекрасно“, казва атлетката.

Пътят от Фрибур до световния елит

Родена във Фрибур, Веро открива леката атлетика на деветгодишна възраст по съвет на свой учител, въпреки че семейството ѝ няма традиции в бягането. Тя се присъединява към “Клуб Атлетик Белфо“, където започва подготовка под ръководството на треньорката Кристиан Берсе Нуофер, с която работи и до днес.

Огромният ѝ потенциал проличава още в юношеските години. През 2021 година Веро чупи швейцарските рекорди за девойки до 18 години на 400 метра (53.74 секунди), 600 метра (1:26.61 минути) и 800 метра (2:02.32 минути), след което печели европейската титла до 20 години. През 2022 година грабва световно сребро за девойки след Ройзин Уилис, през 2023 година дублира европейското си злато до 20 години, а през 2024 година дебютира на Олимпийските игри в Париж. През 2025 година Веро затвърждава позициите си с четвърто място на световното в зала и шесто на открито.

Преминаването в професионалния спорт

Основният фактор за изключителния прогрес на Одри Веро през 2026 година е решението ѝ да се посвети изцяло на леката атлетика след завършване на средното си образование.

“Сега мога да се концентрирам напълно върху спорта и разполагам с много повече време за възстановяване. Преди беше трудно да съчетавам тренировките с училището. Радвам се, че сега мога изцяло да се наслаждавам на бягането“, обяснява швейцарката, която продължава да тренира два пъти дневно и да навърта около 60 километра седмично със своя роден клуб.

Усиленият труд даде категорични резултати във финалите на големите състезания. На Eвропейското първенство в Бирмингам тя поведе колоната от самото начало и надделя над Кийли Ходжкинсън и Фемке Брьодерс-Бол с време 1:54.81 минути. С идентична тактика Веро спечели финала на Диамантената лига в Брюксел, изпреварвайки Брьодерс-Бол с едва 0.06 секунди, след което триумфира безапелационно и на шампионата Ultimate в Будапеща с резултат 1:55.88 минути.

Що се отнася до тактическия подход на пистата, Веро се чувства най-уверена, когато диктува темпото от челото. Невероятната ѝ издръжливост и финална скорост в последните 200 метра през сезона на открито направиха така, че нито една съперничка да не успее да я изпревари.

“Чувствам се много по-свободна“, споделя лекоатлетката за стратегията си да води колоната от самото начало.

Постигнатите успехи естествено вдъхват самочувствие, но Веро отлично осъзнава жестоката конкуренция в своята дисциплина и не приема победите за даденост.

“За мен най-важното през тази година, за да остана на върха, бе мисълта, че някой ден ще бъда победена. Трябва да приема тази реалност. Никой не е непобедим и когато помня това, бягам много по-освободено и точно така, както искам“, допълва тя.

В момента атлетката се наслаждава на четириседмична почивка далеч от тренировъчния процес, като се надява да се завърне още по-силна през 2027 година. Попитана върху кой елемент все още има какво да се надгражда, тя посочва началните метри.

“Стартът ми. Все още не съм най-добрата при самото потегляне и това е нещо, което мога да оптимизирам за следващия сезон.“

Въпреки резервите в първите метри, представянето на Веро в останалата част от бягането вече изглежда изключително зряло и завършено. В дисциплина, която приковаваше вниманието през цялата година, тя вдигна летвата изключително високо за своите опонентки с поглед към 2027 година.

Стандартите продължават да се покачват непрекъснато, а предизвикателството към конкуренцията остава открито – да я настигне, ако може.

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Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago