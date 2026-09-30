Американци купиха Бордо за 1 евро

Американският инвестиционен фонд "Парк Бенч" се сдоби с мажоритарния пакет акции на френския футболен клуб Бордо срещу 1 евро. Така вече бившият собственик Жерар Лопез напуска отбора след петгодишно управление, в което шампионите от 2009 се сгромолясаха от първа до шеста дивизия. "Процедурата приключва срещу символичното 1 евро, защото новите собственици наследяват дълговете. Това е огромна крачка към бъдещето на клуба", съобщават от Бордо.

Според данни на френската медия Ici, "Парк Бенч" ще наследи дългове в размер, близък до 18 милиона евро. Американците са компания за събиране на дании и анализи, а нейни собственици са американецът Еван Софър и британецът Джеймс Борд. Те държат акции в испанския Кордоба и шотландския Дънфърмлин Атлетик. Бордо бе поставян в два отделни случая под административно управление и в резултат на това изпадна няколко пъти по служебен път. През миналия сезон отборът бе в четвърта дивизия, а през тази година се стреми да заиграе в шеста.

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