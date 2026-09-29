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Металург (Перник) ще е домакин на предсезонен турнир този уикенд

  • 29 сеп 2026 | 16:16
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Новакът в WINBET Супер  Волей Металург (Перник) приема престижен предсезонен турнир този уикенд (3-4 октомври). Участие ще вземат още три отбора от елита - Монтана, Славия, Пирин (Разлог).

Надпреварата ще се проведе в зала „Борис Гюдеров“.

Форматът предвижда полуфинали в първия ден, а в неделя ще бъдат определени местата от първо до четвърто.

На 3 октомври (събота) от 16:00 ч. домакините от Металург ще срещнат Пирин, а от 18:30 ч. Монтана и Славия ще излязат един срещу друг. На следващия ден (4 септември) загубилите от полуфиналите ще спорят за третото място от 16:00 ч., а победителите ще играят финал от 18:30 ч.

Дневният билет е на цена 6 евро и важи за двата мача в съответния ден.

Пет дни по-късно Перник отново ще бъде домакин на волейболен турнир – традиционната 26-а надпревара за Купа „Борис Гюдеров“ на 9 и 10 октомври.

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