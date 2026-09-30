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Четири българчета спечелиха и във вторите си мачове в евроквалификация за "Малките асове"

  • 30 сеп 2026 | 08:48
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Четири българчета спечелиха и във вторите си мачове в евроквалификация за "Малките асове"

Максим Табаков, Микаел Иванов, Ния Синчанова и Рая Карабова записаха победи и във вторите си мачове от груповата фаза на европейската квалификация за „Малките асове" – едно от най-престижните състезания в европейския тенис. Турнирът със статут на световно първенство до 14 години в зала ще се проведе през януари в Тарб (Франция), а за първи път български състезатели са в привилегирована позиция за участие в него.

Квалификациите се провеждат на кортовете на ТК „Макс Про 2020", като в тях участват 32 тенисисти от цяла Европа, родени през 2014 г. и разпределени в групи по четири. Победителите във всяка група ще се класират за елиминациите, които ще определят шампиона и притежателя на „уайлд кард" за „Малките асове". Независимо от последните си мачове в групата Микаел Иванов и Ния Синчанова вече си осигуриха място на четвъртфиналите.

Момчета

Група А

Максим Табаков – Давид Стоянчов 6:4, 6:3

Борис Терзийски – Кирил Погор (Молдова) 0:6, 2:6

Група B

Ивелин Василев – Джоузеф Ясин 6:0, 6:0

Янис Хантиг (Румъния) – Филип Иванович (Сърбия) 5:7, 4:6

Група C

Микаел Иванов – Амар Юсуфи (Косово) 6:1, 6:1

Радослав Минков – Роберт Натан Вайнберг (Молдова) 0:6, 0:6

Група D

Господин Иванов – Лукас Лоринчик (Словакия) 0:6, 3:6

Георги Минков – Никола Шопов 6:0, 6:2

Момичета

Група А

Ния Проданова – Алона Пейджър (Украйна) 6:4, 6:7, 4:6

Лола Тот (Унгария) – Беатрис Бойко (Румъния) 6:4, 6:2

Група B

Ния Синчанова – Андрея Нур (Молдова) 6:4, 7:6

Мария Сходнова (Кипър) – Малда Адеми (Косово) 6:0, 6:0

Група C

Кайра Алексиева – Паулина Деметерова (Словакия) 3:6, 2:6

Вишня Митич (Сърбия) – Вира Строкан (Украйна) 6:3, 6:3

Група D

Рая Карабова – Анастасия Йосан (Молдова) 6:3, 6:3

Александра Чочкова – Екатерина Сходнова (Кипър) 6:1, 6:1

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