Четири българчета спечелиха и във вторите си мачове в евроквалификация за "Малките асове"

Максим Табаков, Микаел Иванов, Ния Синчанова и Рая Карабова записаха победи и във вторите си мачове от груповата фаза на европейската квалификация за „Малките асове" – едно от най-престижните състезания в европейския тенис. Турнирът със статут на световно първенство до 14 години в зала ще се проведе през януари в Тарб (Франция), а за първи път български състезатели са в привилегирована позиция за участие в него.
Квалификациите се провеждат на кортовете на ТК „Макс Про 2020", като в тях участват 32 тенисисти от цяла Европа, родени през 2014 г. и разпределени в групи по четири. Победителите във всяка група ще се класират за елиминациите, които ще определят шампиона и притежателя на „уайлд кард" за „Малките асове". Независимо от последните си мачове в групата Микаел Иванов и Ния Синчанова вече си осигуриха място на четвъртфиналите.
Момчета
Група А
Максим Табаков – Давид Стоянчов 6:4, 6:3
Борис Терзийски – Кирил Погор (Молдова) 0:6, 2:6
Група B
Ивелин Василев – Джоузеф Ясин 6:0, 6:0
Янис Хантиг (Румъния) – Филип Иванович (Сърбия) 5:7, 4:6
Група C
Микаел Иванов – Амар Юсуфи (Косово) 6:1, 6:1
Радослав Минков – Роберт Натан Вайнберг (Молдова) 0:6, 0:6
Група D
Господин Иванов – Лукас Лоринчик (Словакия) 0:6, 3:6
Георги Минков – Никола Шопов 6:0, 6:2
Момичета
Група А
Ния Проданова – Алона Пейджър (Украйна) 6:4, 6:7, 4:6
Лола Тот (Унгария) – Беатрис Бойко (Румъния) 6:4, 6:2
Група B
Ния Синчанова – Андрея Нур (Молдова) 6:4, 7:6
Мария Сходнова (Кипър) – Малда Адеми (Косово) 6:0, 6:0
Група C
Кайра Алексиева – Паулина Деметерова (Словакия) 3:6, 2:6
Вишня Митич (Сърбия) – Вира Строкан (Украйна) 6:3, 6:3
Група D
Рая Карабова – Анастасия Йосан (Молдова) 6:3, 6:3
Александра Чочкова – Екатерина Сходнова (Кипър) 6:1, 6:1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google