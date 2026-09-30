"Кип Кейно Класик" през 2027 г. ще бъде генерална репетиция за Световното в Найроби

Престижният лекоатлетически турнир “Кип Кейно Класик“ през 2027 г. ще послужи като официално тестово събитие преди домакинството на Кения на Световното първенство по лека атлетика през 2029 г. Новината бе съобщена от турнирния директор и председател на комисията за развитие на младежта към федерацията по лека атлетика на страната Барнаба Корир.

Корир разкри, че ръководството на Световната атлетика ще следи отблизо надпреварата от Златния континентален тур. Състезанието ще бъде основен показател за готовността на Найроби да приеме шампионата на планетата след пет години.

“Президентът и изпълнителният директор на Световната атлетика бяха категорични, че изданието на турнира трябва напълно да покрива техните критерии“, заяви Корир, който заема и поста на първи вицепрезидент на Националния олимпийски комитет на Кения.

Ръководните фактори на световната централа ще пристигнат в кенийската столица, за да наблюдават организацията на първото в историята първенство на планетата за мъже и жени на африканска земя. По думите на Корир събитието, насрочено за 30 април следващата година, трябва да премине на най-високо равнище, за да демонстрира пълния капацитет на домакините.

Турнирът затвърди отличната си репутация и с паметните постижения от изданието през 2026 г. Американската олимпийска шампионка Габи Томас триумфира на 200 метра с време 21.89 секунди – най-добър резултат в света за сезона, рекорд на турнира и първо бягане под 22 секунди на африканския континент. Томас оформи спринтьорски дубъл, печелейки и бягането на 100 метра с 11.01 секунди.

Пред родна публика най-бързият мъж на Африка Фърдинанд Оманяла грабна третата си победа в надпреварата на 100 метра с резултат 9.96 секунди, след като преди това триумфира през 2022 г. (9.85) и 2023 г. (9.84).

Драматична бе развръзката и на 400 метра при мъжете, където южноафриканецът Закити Нене надделя над Музала Самуконга от Замбия с време 44.50 секунди срещу 44.52 секунди. На 200 метра победата грабна друг южноафриканец – Синесипо Дамбиле, финиширал за 19.77 секунди.

Техническите дисциплини също предложиха високи резултати. Олимпийският и световен шампион в хвърлянето на чук Итън Кацбърг от Канада постигна най-добър резултат в света за сезона с опит от 82.43 метра, а сънародничката му Камрин Роджърс записа рекорд на турнира при жените с постижение от 80.03 метра. В сектора за хвърляне на копие Румеш Патирадж от Шри Ланка също постави нов рекорд на надпреварата, изпращайки уреда на 89.28 метра.

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