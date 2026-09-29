България на Световното и при жените

Женският национален отбор на България се класира за Световното първенство през 2027 година. Нашият тим, който стигна до осминафинал на Европейското, ще играе на турнира благодарение на мястото си в световната ранглиста. В момента България е на 29-о място, което е достатъчно.

21-ото Световно първенство ще бъде в САЩ и Канада в периода 20 август – 5 септември.

Като градове домакини досега са обявени единствено трите американски града Анахайм, Омаха и Орландо. Тепърва Канада ще определи официално своите градове.

Двете държави се класират по право за турнира като домакини. Останалите, които вече имат квоти, са Италия, Доминиканска република, Куба, Пуерто Рико, Тайланд, Китай, Япония, Сърбия, Полша, Турция, Египет, Кения, Камерун, Аржентина, Бразилия и Колумбия. Нашият национален отбор е в групата, която се класира според ранкинга си.

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