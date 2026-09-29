Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

България на Световното и при жените

  • 29 сеп 2026 | 16:08
  • 230
  • 1
България на Световното и при жените

Женският национален отбор на България се класира за Световното първенство през 2027 година. Нашият тим, който стигна до осминафинал на Европейското, ще играе на турнира благодарение на мястото си в световната ранглиста. В момента България е на 29-о място, което е достатъчно.

21-ото Световно първенство ще бъде в САЩ и Канада в периода 20 август – 5 септември.

Като градове домакини досега са обявени единствено трите американски града Анахайм, Омаха и Орландо. Тепърва Канада ще определи официално своите градове.

Двете държави се класират по право за турнира като домакини. Останалите, които вече имат квоти, са Италия, Доминиканска република, Куба, Пуерто Рико, Тайланд, Китай, Япония, Сърбия, Полша, Турция, Египет, Кения, Камерун, Аржентина, Бразилия и Колумбия. Нашият национален отбор е в групата, която се класира според ранкинга си.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Мартин Атанасов започна с Олимпиакос

Мартин Атанасов започна с Олимпиакос

  • 29 сеп 2026 | 15:53
  • 1078
  • 0
Алекс Николов: Да тренирам с Мони в „Евросуоле Форум“ е невероятно преживяване

Алекс Николов: Да тренирам с Мони в „Евросуоле Форум“ е невероятно преживяване

  • 29 сеп 2026 | 15:10
  • 1906
  • 1
Алекс и Мони Николови започнаха тренировки с Лубе

Алекс и Мони Николови започнаха тренировки с Лубе

  • 29 сеп 2026 | 14:47
  • 1639
  • 3
217-сантиметровият великан, който победи мрака: Бартоломей Лемански и триумфалното му завръщане на върха

217-сантиметровият великан, който победи мрака: Бартоломей Лемански и триумфалното му завръщане на върха

  • 29 сеп 2026 | 14:20
  • 3020
  • 1
Никола Гърбич вече чака в Лос Анджелис 2028

Никола Гърбич вече чака в Лос Анджелис 2028

  • 29 сеп 2026 | 13:44
  • 633
  • 0
Футбол, минифутбол и волейбол в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

Футбол, минифутбол и волейбол в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

  • 29 сеп 2026 | 12:31
  • 525
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА обяви новия треньор и неговите помощници

Официално: ЦСКА обяви новия треньор и неговите помощници

  • 29 сеп 2026 | 14:57
  • 9340
  • 38
Победа и нищо друго!

Победа и нищо друго!

  • 29 сеп 2026 | 07:20
  • 17673
  • 150
Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

  • 29 сеп 2026 | 07:40
  • 8095
  • 2
Никола Илиев преди Чехия: Имаме недовършена работа, отиваме за победа

Никола Илиев преди Чехия: Имаме недовършена работа, отиваме за победа

  • 29 сеп 2026 | 10:26
  • 7304
  • 11
България трябва да е сред поставените 8 отбора за жребия на Мондиал 2027

България трябва да е сред поставените 8 отбора за жребия на Мондиал 2027

  • 29 сеп 2026 | 11:57
  • 8018
  • 7
Асен Митков: Ще бъде много трудно, но ни трябва добър резултат

Асен Митков: Ще бъде много трудно, но ни трябва добър резултат

  • 29 сеп 2026 | 10:22
  • 5892
  • 7