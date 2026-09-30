Ванкувър Канъкс измъкна победа след продължение срещу Едмънтън в голов трилър

Ванкувър Канъкс постигна драматичен успех с 6:5 след продължение при гостуването си на Едмънтън Ойлърс в зала "Роджърс Плейс" на старта на новия сезон в НХЛ. Гостите пропиляха преднина от три попадения в заключителната третина, но намериха сили да стигнат до крайния успех в добавеното време.

Героят за „Канъкс“ бе Пол Котър, който отбеляза победния гол след 1:59 минути игра в продължението. Той се пребори със защитника на домакините Райън Ший край мантинелата и паднал на леда подаде към Макс Сасон. Котър бързо се изправи, получи обратно подаване и с прецизен удар преодоля вратаря Тристан Джари.

WELCOME TO THE VANCOUVER CANUCKS, PAUL COTTER!!! pic.twitter.com/LXka5i86Ps — Sportsnet (@Sportsnet) September 30, 2026

Котър завърши с два гола, Сасон се отчете с попадение и асистенция, а Филип Хронек добави две голови подавания за Ванкувър, осигурявайки успешен дебют за новия старши треньор Мани Малхотра. На вратата Кевин Ланкинен отрази 30 шайби. За Едмънтън, който също бе воден от нов наставник в лицето на Майк Бабкок, Еван Бушар се отличи с хеттрик и две асистенции. Василий Подколзин реализира две попадения, Конър Макдейвид направи две асистенции, а Джари завърши със 17 спасявания.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google