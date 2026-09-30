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Нови четири български победи на турнир от Суперкатегория на Тенис Европа в Барселона

  • 30 сеп 2026 | 12:12
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Нови четири български победи на турнир от Суперкатегория на Тенис Европа в Барселона

Нови четири победи постигнаха българските таланти във втория ден на турнира до 14 години от Суперкатегория на Тенис Европа в Барселона (Испания).

И трите ни представителки при девойките се класираха за втория кръг на сингъл.

Поставената под №13 Карла Бързакова победи с 6:0, 2:6, 6:3 Ева Гирник (Украйна), като във втория кръг ще играе срещу Алесандра Урга (Германия).

Симона Попова се наложи с 6:3, 7:5 над Ейрини Бекиари (Гърция), а следващата ѝ съперничка ще бъде Юлия Дзечол (Полша).

№10 в схемата Мая Мичева спечели с 6:4, 6:3 срещу Нахия Жермен Сагугу Понсе (Испания), като за място на осминафиналите ще играе срещу Дениса Дудлова (Чехия).

Ден по-рано Бруно Дженев и Емил Алексиев се класираха за втория кръг на сингъл при юношите.

Поставеният под №1 при юношите Бруно Дженев спечели със 7:6, 6:1 срещу Тудор Урсачи (Германия), а във втория кръг ще играе срещу Себастиан Шамбергер (Чехия).

№6 в схемата Емил Алексиев постигна убедителен успех с 6:2, 6:3 над Юлиан Зиеба (Полша), като следващият му съперник ще бъде Марк Саорнил Таранкон (Испания).

Бруно Дженев започна с успех и в надпреварата на двойки. Поставените под №1 Дженев и Ноа Хонсбергер (Швейцария) победиха с 6:2, 6:3 Максим Белоа Перес (Испания)/Тиаго Кармасол (Франция). На осминафиналите Дженев и Хонсбергер ще играят срещу Карл Багер (Швеция)/Омер Алкин Догруел (Турция).

Емил Алексиев и Патрик Стефан Добрин (Румъния) загубиха с 5:7, 4:6 от Александър Бондаренко (Русия)/Томазо Панто (Италия).

В надпреварата на двойки при девойките Карла Бързакова и Симона Попова, поставени под №8, победиха в първия кръг с 6:3, 6:1 Жулиет Лафон (Франция)/Анна Серафимович (Испания), а за място на четвъртфиналите българките ще играят срещу Ела Андрюс Вендел (Дания)/Ейрини Бекиари (Гърция).

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