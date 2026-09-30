Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Вторият поставен отпадна още на старта в Пекин

  • 30 сеп 2026 | 12:10
  • 110
  • 0
Вторият поставен отпадна още на старта в Пекин

Вторият поставен Феликс Оже-Алиасим отпадна в първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите ATP 500 в китайската столица Пекин с награден фонд 4 089 385 долара.

26-годишният канадец отстъпи на Карен Хачанов (Русия) с 3:6, 3:6 за 73 минути на корта. Така руснакът постигна втори пореден успех срещу този съперник от началото на месеца, след като го победи и във втория кръг на Откритото първенство на САЩ.

Поражението на Оже-Алиасим застрашава шансовете му да се класира за Финалите на АТП за трети път в кариерата. Към момента той е 12-и в подреждането за календарната година, а до заключителния турнир за сезона остават по-малко от два месеца, в които канадецът трябва да изпревари руснака Даниил Медведев, испанеца Рафаел Ходар и американците Томи Пол и Тейлър Фриц.

В следващия кръг Карен Хачанов, полуфиналист в китайската столица през 2019 година, очаква победителя от двубоя между квалификанта Алекс Молчан (Словакия) и Артюр Риндеркнеш (Франция).

Ян-Ленард Щруф (Германия) спечели другата среща в Пекин до момента срещу Тиаго Тиранте (Аржентина) с 6:1, 6:4 за 66 минути и очаква победителя от мача между третия поставен и финалист в надпреварата през 2023 година Медведев и квалификанта Пабло Кареньо Буста (Испания).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Четири българчета спечелиха и във вторите си мачове в евроквалификация за "Малките асове"

Четири българчета спечелиха и във вторите си мачове в евроквалификация за "Малките асове"

  • 30 сеп 2026 | 08:48
  • 699
  • 0
Елина Свитолина за тежестта на войната, историческия финал и новото начало за семейството ѝ

Елина Свитолина за тежестта на войната, историческия финал и новото начало за семейството ѝ

  • 30 сеп 2026 | 03:41
  • 1708
  • 1
Алкарас преследва постижение на Сампрас в Токио

Алкарас преследва постижение на Сампрас в Токио

  • 30 сеп 2026 | 03:29
  • 1592
  • 0
Тим Хенман предлага по-кратки Мастърс турнири и премахване на „нет“ при сервис

Тим Хенман предлага по-кратки Мастърс турнири и премахване на „нет“ при сервис

  • 30 сеп 2026 | 03:03
  • 1177
  • 2
Треньорът на Ига Швьонтек : Тя отново ще печели титли от Големия шлем, роден боец е

Треньорът на Ига Швьонтек : Тя отново ще печели титли от Големия шлем, роден боец е

  • 30 сеп 2026 | 02:24
  • 2003
  • 1
Сабаленка отново е сигурна за Финалите на WTA

Сабаленка отново е сигурна за Финалите на WTA

  • 29 сеп 2026 | 20:38
  • 2353
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

  • 30 сеп 2026 | 07:09
  • 84489
  • 172
Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

  • 30 сеп 2026 | 09:28
  • 17387
  • 7
МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

  • 30 сеп 2026 | 08:50
  • 32724
  • 13
България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

  • 30 сеп 2026 | 08:00
  • 5763
  • 0
Българска мъка на празния "Колеж"

Българска мъка на празния "Колеж"

  • 29 сеп 2026 | 23:35
  • 132357
  • 640
Националният селекционер подаде оставка

Националният селекционер подаде оставка

  • 29 сеп 2026 | 23:47
  • 57669
  • 237